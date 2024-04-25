25 апреля 2024

Губернатор ЯНАО вошел в топ-10 лучших глав регионов России

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов занял восьмое место в рейтинге глав регионов России Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вошел в топ-10 лучших глав регионов России по результатам марта-апреля 2024 года. Об этом сообщает центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

«Дмитрий Артюхов занял восьмое место в национальном рейтинге глав субъектов РФ. Это свидетельствует о высокой оценке его деятельности экспертным сообществом», — указано на официальном сайте центра.

Рейтинг составлен на основании заочного анкетирования и опросов экспертов, охватывая период с марта по апрель текущего года. В первую группу рейтинга вошли главы Москвы, Татарстана и Тульской области, которые заняли первые три места соответственно.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вошел в топ-10 лучших глав регионов России по результатам марта-апреля 2024 года. Об этом сообщает центр информационных коммуникаций «Рейтинг». «Дмитрий Артюхов занял восьмое место в национальном рейтинге глав субъектов РФ. Это свидетельствует о высокой оценке его деятельности экспертным сообществом», — указано на официальном сайте центра. Рейтинг составлен на основании заочного анкетирования и опросов экспертов, охватывая период с марта по апрель текущего года. В первую группу рейтинга вошли главы Москвы, Татарстана и Тульской области, которые заняли первые три места соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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