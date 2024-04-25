Губернатор ЯНАО вошел в топ-10 лучших глав регионов России

26 апреля 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов занял восьмое место в рейтинге глав регионов России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вошел в топ-10 лучших глав регионов России по результатам марта-апреля 2024 года. Об этом сообщает центр информационных коммуникаций «Рейтинг». «Дмитрий Артюхов занял восьмое место в национальном рейтинге глав субъектов РФ. Это свидетельствует о высокой оценке его деятельности экспертным сообществом», — указано на официальном сайте центра. Рейтинг составлен на основании заочного анкетирования и опросов экспертов, охватывая период с марта по апрель текущего года. В первую группу рейтинга вошли главы Москвы, Татарстана и Тульской области, которые заняли первые три места соответственно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вошел в топ-10 лучших глав регионов России по результатам марта-апреля 2024 года. Об этом сообщает центр информационных коммуникаций «Рейтинг». «Дмитрий Артюхов занял восьмое место в национальном рейтинге глав субъектов РФ. Это свидетельствует о высокой оценке его деятельности экспертным сообществом», — указано на официальном сайте центра. Рейтинг составлен на основании заочного анкетирования и опросов экспертов, охватывая период с марта по апрель текущего года. В первую группу рейтинга вошли главы Москвы, Татарстана и Тульской области, которые заняли первые три места соответственно.