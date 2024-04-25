Губернатор ЯНАО вошел в топ-10 лучших глав регионов России

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вошел в топ-10 лучших глав регионов России по результатам марта-апреля 2024 года. Об этом сообщает центр информационных коммуникаций «Рейтинг».
«Дмитрий Артюхов занял восьмое место в национальном рейтинге глав субъектов РФ. Это свидетельствует о высокой оценке его деятельности экспертным сообществом», — указано на официальном сайте центра.
Рейтинг составлен на основании заочного анкетирования и опросов экспертов, охватывая период с марта по апрель текущего года. В первую группу рейтинга вошли главы Москвы, Татарстана и Тульской области, которые заняли первые три места соответственно.
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вошел в топ-10 лучших глав регионов России по результатам марта-апреля 2024 года. Об этом сообщает центр информационных коммуникаций «Рейтинг». «Дмитрий Артюхов занял восьмое место в национальном рейтинге глав субъектов РФ. Это свидетельствует о высокой оценке его деятельности экспертным сообществом», — указано на официальном сайте центра. Рейтинг составлен на основании заочного анкетирования и опросов экспертов, охватывая период с марта по апрель текущего года. В первую группу рейтинга вошли главы Москвы, Татарстана и Тульской области, которые заняли первые три места соответственно.