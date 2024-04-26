Заслуженный адвокат: бойцы СВО не обладают иммунитетом от наказания

26 апреля 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

За бывшими заключенными нужно особое внимание в зоне СВО, сказал Владимир Прохватилов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU История с задержанием участников спецоперации по подозрению в убийстве семи мирных граждан в Херсоне показала, что бойцы СВО не обладают особыми правами и иммунитетом от наказаний. Об этом заявил в беседе с URA.RU почетный адвокат РФ, член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Дмитрий Краснов. Ранее двух российских военных задержали по подозрению в убийстве семи человек в Херсонской области. Предполагается, что преступление они могли совершить на почве алкогольного опьянения. Известно, что один из подозреваемых уже был судим за убийство. Новость по теме Путина попросили взять под контроль зеков, помилованных на СВО «У нас все равны перед законом, и все должны вести себя в рамках тех норм и правил, которые приняты в государстве. Ни бойцы на СВО, ни добровольцы, никто иной, если совершат преступление, не останутся безнаказанными. Все будут равны перед законом. Если их наделили полномочиями, выдали оружие, не значит, что они могут убивать кого хочется», — сказал Дмитрий Краснов. По его словам, это дело было придано огласке в назидание другим участникам СВО. «Хорошо, что эти факты выявляются, виновных задерживают и привлекают к уголовной ответственности. Придание огласке данного факта является одним из тех моментов, который как раз несет в себе уголовное право. Это не только наказание за совершение противоправного поступка, но и профилактика того, чтобы другие лица аналогичные или другие преступления не совершали. Об этом всем стало известно широко, чтобы другие задумались и понимали, что так вести себя нельзя», — объяснил адвокат. Что ждет задержанных военных Новость по теме Закон об освобождении контрактников от уголовного наказания прошел первое чтение Задержанным военным грозит пожизненное, отметил эксперт. «Они совершили уголовное, преступление предусмотренное статьей 105 Уголовного кодекса РФ („Убийство“). При этом группой лиц. По данному преступлению грозит лишение свободы до 20 лет либо пожизненное заключение», — подчеркнул собеседник агентства. По его словам, следствие не должно затянуться. «Сейчас они находятся в военной полиции и, видимо, будут переданы органам военного следственного управления, которые будут расследовать данное уголовное дело. Поскольку свою вину признали, сложностей с доказательствами не ожидается. Будут проведены допросы, очные ставки, осмотр места происшествия, а также экспертизы с целью установить, кто кого убил, из какого оружия. Будет определена роль каждого участника в совершении данного преступления», — сообщил Краснов. Как избежать подобных преступлений За бойцами, которые попали в зону спецоперации из мест лишения свободы, нужен особый контроль. Об этом заявил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук, занимающийся анализом военно-политической обстановки на Украине и в мире, Владимир Прохватилов. «Не нужно пускать их на самотек. Надо держать под контролем каждого. Нужна специальная база всех зеков, воюющих и отвоевавших. Их просто бросают и все. Это идиотизм. Это ошибка, которая хуже преступления», — отметил собеседник URA.RU. Новость по теме Что известно о военных, которых задержали за убийство семи человек в Херсонской области После окончания службы этой категории граждан требуется особое внимание, чтобы избежать беды, продолжил военный аналитик. «Тем, кто повоевал, надо предоставить возможности зарабатывать. Нужно создать центр трудоустройства бывших заключенных, участвовавших в СВО. „Вьетнамский синдром“, „афганский синдром“, после Великой Отечественной войны (посттравматический стрессовое расстройство) проявляется у людей, возвращаются с фронтов. Они испытывают шок, и в любых критических ситуациях могут идти на неправовые действия. Ими нужно заниматься, дать возможность трудоустроиться с достойной зарплатой», — заявил Прохватилов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

История с задержанием участников спецоперации по подозрению в убийстве семи мирных граждан в Херсоне показала, что бойцы СВО не обладают особыми правами и иммунитетом от наказаний. Об этом заявил в беседе с URA.RU почетный адвокат РФ, член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Дмитрий Краснов. Ранее двух российских военных задержали по подозрению в убийстве семи человек в Херсонской области. Предполагается, что преступление они могли совершить на почве алкогольного опьянения. Известно, что один из подозреваемых уже был судим за убийство. «У нас все равны перед законом, и все должны вести себя в рамках тех норм и правил, которые приняты в государстве. Ни бойцы на СВО, ни добровольцы, никто иной, если совершат преступление, не останутся безнаказанными. Все будут равны перед законом. Если их наделили полномочиями, выдали оружие, не значит, что они могут убивать кого хочется», — сказал Дмитрий Краснов. По его словам, это дело было придано огласке в назидание другим участникам СВО. «Хорошо, что эти факты выявляются, виновных задерживают и привлекают к уголовной ответственности. Придание огласке данного факта является одним из тех моментов, который как раз несет в себе уголовное право. Это не только наказание за совершение противоправного поступка, но и профилактика того, чтобы другие лица аналогичные или другие преступления не совершали. Об этом всем стало известно широко, чтобы другие задумались и понимали, что так вести себя нельзя», — объяснил адвокат. Задержанным военным грозит пожизненное, отметил эксперт. «Они совершили уголовное, преступление предусмотренное статьей 105 Уголовного кодекса РФ („Убийство“). При этом группой лиц. По данному преступлению грозит лишение свободы до 20 лет либо пожизненное заключение», — подчеркнул собеседник агентства. По его словам, следствие не должно затянуться. «Сейчас они находятся в военной полиции и, видимо, будут переданы органам военного следственного управления, которые будут расследовать данное уголовное дело. Поскольку свою вину признали, сложностей с доказательствами не ожидается. Будут проведены допросы, очные ставки, осмотр места происшествия, а также экспертизы с целью установить, кто кого убил, из какого оружия. Будет определена роль каждого участника в совершении данного преступления», — сообщил Краснов. За бойцами, которые попали в зону спецоперации из мест лишения свободы, нужен особый контроль. Об этом заявил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук, занимающийся анализом военно-политической обстановки на Украине и в мире, Владимир Прохватилов. После окончания службы этой категории граждан требуется особое внимание, чтобы избежать беды, продолжил военный аналитик. «Тем, кто повоевал, надо предоставить возможности зарабатывать. Нужно создать центр трудоустройства бывших заключенных, участвовавших в СВО. „Вьетнамский синдром“, „афганский синдром“, после Великой Отечественной войны (посттравматический стрессовое расстройство) проявляется у людей, возвращаются с фронтов. Они испытывают шок, и в любых критических ситуациях могут идти на неправовые действия. Ими нужно заниматься, дать возможность трудоустроиться с достойной зарплатой», — заявил Прохватилов.