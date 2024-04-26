РБК: обвиняемых в массовом убийстве в Херсонщине передали военной полиции

26 апреля 2024 в 07:29 Размер текста - 17 +

Подозреваемых в массовом убийстве в Херсонской области передали в руки военной полиции, передает РБК Фото: Илья Московец © URA.RU Военнослужащих Александра Осипова и Александра Кайгородцева, которые подозреваются в убийстве семи человек в Херсонской области, передали в руки военной полиции. Об этом сообщает источник из территориальной полиции. «Российских военнослужащих Александра Осипова и Александра Кайгородцева, задержанных по делу об убийстве семерых человек в Херсонской области, передали военной полиции», — отмечают журналисты РБК, ссылаясь на свой источник. Отмечается, что речь идет об убийстве в Подо-Калиновке и Абрикосовке Херсонской области. Предварительной, одной из убитых является глава сельской администрации Любовь Тымчак. Один из задержанных Кайгородцев ранее был осужден по статье за хранение и изготовление наркотиков в крупном размере. В ночь на 26 апреля в Подо-Калиновке начали находить тела жертв преступлений. На них были обнаружены следы огнестрельных ранений. Кроме того, на месте преступления были обнаружены следы от взрывчатых веществ. Всего было найдено семь таких тел. Подозреваемые были задержаны по горячим следам. Источники РБК сообщают, что части тел были обнаружены еще 24 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащих Александра Осипова и Александра Кайгородцева, которые подозреваются в убийстве семи человек в Херсонской области, передали в руки военной полиции. Об этом сообщает источник из территориальной полиции. «Российских военнослужащих Александра Осипова и Александра Кайгородцева, задержанных по делу об убийстве семерых человек в Херсонской области, передали военной полиции», — отмечают журналисты РБК, ссылаясь на свой источник. Отмечается, что речь идет об убийстве в Подо-Калиновке и Абрикосовке Херсонской области. Предварительной, одной из убитых является глава сельской администрации Любовь Тымчак. Один из задержанных Кайгородцев ранее был осужден по статье за хранение и изготовление наркотиков в крупном размере. В ночь на 26 апреля в Подо-Калиновке начали находить тела жертв преступлений. На них были обнаружены следы огнестрельных ранений. Кроме того, на месте преступления были обнаружены следы от взрывчатых веществ. Всего было найдено семь таких тел. Подозреваемые были задержаны по горячим следам. Источники РБК сообщают, что части тел были обнаружены еще 24 апреля.