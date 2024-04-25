Что известно о военных, которых задержали за убийство семи человек в Херсонской области

РИАН: военных подозревают в убийстве семи жителей Херсонской области

26 апреля 2024 в 02:17 Размер текста - 17 +

Силовики задержали военных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двух российских военных задержали по подозрению в убийстве семи человек в Херсонской области. Александр Осипов и Александр Кайгородцев уже признались в преступлениях, совершенных ими в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка. Среди жертв — два сотрудника правоохранительных органов и глава одного из поселков Любовь Тымчак. Что известно о задержанных — в материале URA.RU. За что задержали военных Утром 24 апреля в селе Подо-Калиновка начали находить тела жертв преступления. Первой обнаружили женщину, которая погибла от огнестрельных ранений, поражения огнем и взрывного устройства. Рядом оперативники нашли фрагменты пуль и кольцо от гранаты, пишет Baza. Установить ее личность пока не удалось, но предполагается, что речь идет о гибели главы одного из поселков Любови Тымчак. Позже в полицию поступило сообщение от замглавы ВГА Алешкинского района об обнаружении еще двух обгоревших и обезображенных тел мужчины и женщины. Силовики в этот же день по горячим следам задержали подозреваемых, которыми оказались военные Александр Осипов и Александр Кайгородцев. Они признались в совершении преступлений и рассказали еще о двух убийствах. Обгоревшие тела мужчин нашли в лесополосе на выезде из села Абрикосовка. На месте убийства нашли те же гильзы. Что известно о задержанных По горячим следам в селе задержали военнослужащих Александра Осипова и Александра Кайгородцева, которые признались в убийстве и написали явки с повинной. Задержанные, по некоторым данным, служили в 144-й мотострелковой бригаде. Предполагается, что преступление они могли совершить на почве алкогольного опьянения, сообщает «Коммерсант» . Александр Кайгородцев из Новосибирской области ранее был судим за убийство, а когда отбывал срок в колонии, получил еще один — за участие в незаконном обороте наркотиков. Выйдя на свободу в 2020 году, Кайгородцев нарушал возложенные на него запреты, в том числе пребывание в ночное время по месту регистрации и отказ от употребления спиртного в общественных местах. За это ему назначили шесть месяцев условного наказания. В суде тогда приводились данные о том, что нарушитель Кайгородцев воспитывался в полной семье, задержек в физическом развитии или каких-либо умственных отклонений у него не было. На учете психиатра не состоял. Один из задержанных за убийства в Херсонской области telegram-канал Baza (https://t.me/bazabazon/27298) Второй фигурант дела об убийстве жителей в Херсонской области telegram-канал Baza (https://t.me/bazabazon/27298) Полицейские нашли убитых в Херсонской области в разных местах Тела убитых были обнаружены полицейскими в разных местах в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области, сообщил источник РБК в местном отделении полиции. Обгорелые и обезображенные тела мужчины и женщины нашли в селе Абрикосовка в доме на улице Восточной. Их личности пока не подтверждены из-за сильного повреждения тел. Позже были найдены трупы еще двоих мужчин в лесополосе на выезде из Абрикосовки. Одним из погибших оказался житель Подо-Калиновки 1991 года рождения. Личность второго мужчины не установлена предположительно, это военнослужащий, сообщили источники РБК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двух российских военных задержали по подозрению в убийстве семи человек в Херсонской области. Александр Осипов и Александр Кайгородцев уже признались в преступлениях, совершенных ими в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка. Среди жертв — два сотрудника правоохранительных органов и глава одного из поселков Любовь Тымчак. Что известно о задержанных — в материале URA.RU. Утром 24 апреля в селе Подо-Калиновка начали находить тела жертв преступления. Первой обнаружили женщину, которая погибла от огнестрельных ранений, поражения огнем и взрывного устройства. Рядом оперативники нашли фрагменты пуль и кольцо от гранаты, пишет Baza. Установить ее личность пока не удалось, но предполагается, что речь идет о гибели главы одного из поселков Любови Тымчак. Позже в полицию поступило сообщение от замглавы ВГА Алешкинского района об обнаружении еще двух обгоревших и обезображенных тел мужчины и женщины. Силовики в этот же день по горячим следам задержали подозреваемых, которыми оказались военные Александр Осипов и Александр Кайгородцев. Они признались в совершении преступлений и рассказали еще о двух убийствах. Обгоревшие тела мужчин нашли в лесополосе на выезде из села Абрикосовка. На месте убийства нашли те же гильзы. По горячим следам в селе задержали военнослужащих Александра Осипова и Александра Кайгородцева, которые признались в убийстве и написали явки с повинной. Задержанные, по некоторым данным, служили в 144-й мотострелковой бригаде. Предполагается, что преступление они могли совершить на почве алкогольного опьянения, сообщает «Коммерсант». Александр Кайгородцев из Новосибирской области ранее был судим за убийство, а когда отбывал срок в колонии, получил еще один — за участие в незаконном обороте наркотиков. Выйдя на свободу в 2020 году, Кайгородцев нарушал возложенные на него запреты, в том числе пребывание в ночное время по месту регистрации и отказ от употребления спиртного в общественных местах. За это ему назначили шесть месяцев условного наказания. В суде тогда приводились данные о том, что нарушитель Кайгородцев воспитывался в полной семье, задержек в физическом развитии или каких-либо умственных отклонений у него не было. На учете психиатра не состоял. Тела убитых были обнаружены полицейскими в разных местах в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области, сообщил источник РБК в местном отделении полиции. Обгорелые и обезображенные тела мужчины и женщины нашли в селе Абрикосовка в доме на улице Восточной. Их личности пока не подтверждены из-за сильного повреждения тел. Позже были найдены трупы еще двоих мужчин в лесополосе на выезде из Абрикосовки. Одним из погибших оказался житель Подо-Калиновки 1991 года рождения. Личность второго мужчины не установлена предположительно, это военнослужащий, сообщили источники РБК.