Путина попросили присматривать за зеками, помилованными на СВО

ФПП направил Путину доклад с просьбой установить надзор за зеками после СВО

13 января 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

Владимира Путина попросили осуществлять надзор за бывшими заключенными после СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правозащитники обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой установить надзор за бывшими заключенными, которых помиловали за участие в спецоперации. По словам представителей Фонда поддержки пострадавших от преступлений (ФПП), освобождение зеков от судимости затрудняет дальнейший контроль за ними. Представители ФПП уверены, что освобождение заключенных от уголовного преследования после СВО осложняет дальнейший контроль за подобными гражданами. «В связи с этим они предлагают наладить административный надзор за помилованными, вернувшимися из зоны СВО», — передает «Коммерсант» содержание доклада. Правозащитники указали в докладе, что при помиловании бывших заключенных могут быть нарушены права граждан, пострадавших от их преступлений. Тем не менее они заявили, что не пытаются обесценить заслуги каждого, кто выполняет боевые задачи на СВО. Председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что рассмотрит все факты, указанные в документе. Ранее стало известно, что пермяк, осужденный за жестокое убийство женщины на 20 лет, был помилован после участия в спецоперации, передает MK.RU . Также сообщалось о помиловании сатаниста-каннибала из Ярославля Николая Оголобяка после полугода на СВО.

Правозащитники обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой установить надзор за бывшими заключенными, которых помиловали за участие в спецоперации. По словам представителей Фонда поддержки пострадавших от преступлений (ФПП), освобождение зеков от судимости затрудняет дальнейший контроль за ними. Представители ФПП уверены, что освобождение заключенных от уголовного преследования после СВО осложняет дальнейший контроль за подобными гражданами. «В связи с этим они предлагают наладить административный надзор за помилованными, вернувшимися из зоны СВО», — передает «Коммерсант» содержание доклада. Правозащитники указали в докладе, что при помиловании бывших заключенных могут быть нарушены права граждан, пострадавших от их преступлений. Тем не менее они заявили, что не пытаются обесценить заслуги каждого, кто выполняет боевые задачи на СВО. Председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что рассмотрит все факты, указанные в документе. Ранее стало известно, что пермяк, осужденный за жестокое убийство женщины на 20 лет, был помилован после участия в спецоперации, передает MK.RU. Также сообщалось о помиловании сатаниста-каннибала из Ярославля Николая Оголобяка после полугода на СВО.