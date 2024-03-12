Закон об освобождении контрактников от уголовного наказания прошел первое чтение

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Служба по контракту. Курган, контрактная служба, шеврон, служба по контракту
Лица, осужденные за терроризм, не смогут стать контрактниками в ВС РФ Фото:
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В Госдуме прошли первые чтения двух законопроектов о контрактниках. Согласно им, военный контракт с ВС РФ могут заключить те лица, которые находятся под следствием и под судом. Об этом сообщает один из соавторов законопроекта, председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Таким образом, законодательная инициатива дает возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом», — передает Госдума слова Крашенинникова. Он уточнил, что также военный контракт смогут заключить лица, в отношении которых уже вынесен судебный приговор.

В документе отмечается, что подобный правовой механизм распространяется на осужденных. Под исключения попадают лица, связанные с терроризмом, и те, кто совершил преступления сексуального характера против несовершеннолетних, безопасности государства и основ Конституции.

Кроме того, подозреваемые и обвиняемые также могут заключить военный контракт. Под исключения попадают лица, которые совершили преступления против безопасности государства и основ конституционного строя.

Ранее комитет Госдумы одобрил к первому чтению проект. Согласно ему, от уголовного наказания будут освобождены лица, заключившие контракт с российской армией в период СВО.

На данный момент осужденные могут отправиться на спецоперацию. В 2023 году был внесен документ, который освобождает заключенных от уголовной ответственности при факте участия в СВО.

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В Госдуме прошли первые чтения двух законопроектов о контрактниках. Согласно им, военный контракт с ВС РФ могут заключить те лица, которые находятся под следствием и под судом. Об этом сообщает один из соавторов законопроекта, председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. «Таким образом, законодательная инициатива дает возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом», — передает Госдума слова Крашенинникова. Он уточнил, что также военный контракт смогут заключить лица, в отношении которых уже вынесен судебный приговор. В документе отмечается, что подобный правовой механизм распространяется на осужденных. Под исключения попадают лица, связанные с терроризмом, и те, кто совершил преступления сексуального характера против несовершеннолетних, безопасности государства и основ Конституции. Кроме того, подозреваемые и обвиняемые также могут заключить военный контракт. Под исключения попадают лица, которые совершили преступления против безопасности государства и основ конституционного строя. Ранее комитет Госдумы одобрил к первому чтению проект. Согласно ему, от уголовного наказания будут освобождены лица, заключившие контракт с российской армией в период СВО. На данный момент осужденные могут отправиться на спецоперацию. В 2023 году был внесен документ, который освобождает заключенных от уголовной ответственности при факте участия в СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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