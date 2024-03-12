Закон об освобождении контрактников от уголовного наказания прошел первое чтение

12 марта 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Лица, осужденные за терроризм, не смогут стать контрактниками в ВС РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Госдуме прошли первые чтения двух законопроектов о контрактниках. Согласно им, военный контракт с ВС РФ могут заключить те лица, которые находятся под следствием и под судом. Об этом сообщает один из соавторов законопроекта, председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. «Таким образом, законодательная инициатива дает возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом», — передает Госдума слова Крашенинникова. Он уточнил, что также военный контракт смогут заключить лица, в отношении которых уже вынесен судебный приговор. В документе отмечается, что подобный правовой механизм распространяется на осужденных. Под исключения попадают лица, связанные с терроризмом, и те, кто совершил преступления сексуального характера против несовершеннолетних, безопасности государства и основ Конституции. Кроме того, подозреваемые и обвиняемые также могут заключить военный контракт. Под исключения попадают лица, которые совершили преступления против безопасности государства и основ конституционного строя. Ранее комитет Госдумы одобрил к первому чтению проект. Согласно ему, от уголовного наказания будут освобождены лица, заключившие контракт с российской армией в период СВО. На данный момент осужденные могут отправиться на спецоперацию. В 2023 году был внесен документ, который освобождает заключенных от уголовной ответственности при факте участия в СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуме прошли первые чтения двух законопроектов о контрактниках. Согласно им, военный контракт с ВС РФ могут заключить те лица, которые находятся под следствием и под судом. Об этом сообщает один из соавторов законопроекта, председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. «Таким образом, законодательная инициатива дает возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом», — передает Госдума слова Крашенинникова. Он уточнил, что также военный контракт смогут заключить лица, в отношении которых уже вынесен судебный приговор. В документе отмечается, что подобный правовой механизм распространяется на осужденных. Под исключения попадают лица, связанные с терроризмом, и те, кто совершил преступления сексуального характера против несовершеннолетних, безопасности государства и основ Конституции. Кроме того, подозреваемые и обвиняемые также могут заключить военный контракт. Под исключения попадают лица, которые совершили преступления против безопасности государства и основ конституционного строя. Ранее комитет Госдумы одобрил к первому чтению проект. Согласно ему, от уголовного наказания будут освобождены лица, заключившие контракт с российской армией в период СВО. На данный момент осужденные могут отправиться на спецоперацию. В 2023 году был внесен документ, который освобождает заключенных от уголовной ответственности при факте участия в СВО.