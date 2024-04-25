Звезда «Реальных пацанов» помог решить вопрос с дорогой к дому сирот в Пермском крае

Звезда «Реальных пацанов» Бежанян помог сиротам найти деньги на дорогу к дому

26 апреля 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

Дорога к дому, в котором проживают сироты, будет отремонтирована, заверил депутат Армен Бежанян (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В городе Оса Пермского края будет отремонтирована дорога к домам, в которых проживают сироты. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал депутат осинской гордумы, звезда сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян. По его словам, власти несколько лет не могли благоустроить дорогу. Сейчас проект получил финансирование. «Несколько лет назад для детей сирот построили многоквартирные дома. Дети выросли, теперь у них свои семьи, свои дети, а нормальной дороги нет. И вот мы с жильцами собрались, скинулись, вошли в проект, и — все получилось! Летом построим тротуар с освещением, соединяющий центральную дорогу города с этими домами», — поделился Бежанян радостной новостью со своими подписчиками в соцсети. Муниципальный депутат также признался, что испытывал чувство вины за себя и администрацию каждый раз, когда видел, «как мучаются молодые люди с колясками и детьми», которые ходят по необустроенной дороге. URA.RU рассказывало о скандале с домом для детей-сирот в Осе. Молодые люди собирались устроить митинг из-за того, что не получили вовремя жилье. Сроки сдачи дома были нарушены по вине подрядчика, который допустил нарушения при возведении жилья. Армен Бежанян показал, в каком состоянии находится дорога, которая ведет к домам сирот Армен Бежанян, «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Оса Пермского края будет отремонтирована дорога к домам, в которых проживают сироты. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал депутат осинской гордумы, звезда сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян. По его словам, власти несколько лет не могли благоустроить дорогу. Сейчас проект получил финансирование. «Несколько лет назад для детей сирот построили многоквартирные дома. Дети выросли, теперь у них свои семьи, свои дети, а нормальной дороги нет. И вот мы с жильцами собрались, скинулись, вошли в проект, и — все получилось! Летом построим тротуар с освещением, соединяющий центральную дорогу города с этими домами», — поделился Бежанян радостной новостью со своими подписчиками в соцсети. Муниципальный депутат также признался, что испытывал чувство вины за себя и администрацию каждый раз, когда видел, «как мучаются молодые люди с колясками и детьми», которые ходят по необустроенной дороге. URA.RU рассказывало о скандале с домом для детей-сирот в Осе. Молодые люди собирались устроить митинг из-за того, что не получили вовремя жилье. Сроки сдачи дома были нарушены по вине подрядчика, который допустил нарушения при возведении жилья.