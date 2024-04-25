Пойман безработный, 5 лет грабивший банки в Екатеринбурге

26 апреля 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Мужчину нашли в маленькой свердловском поселке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей в екатеринбургских банках. Им оказался безработный 45-летний житель поселка Баранчинский (Свердловская область). Подробности истории URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Мужчина с пистолетом грабил банки на протяжении пяти лет, с 2016-го по 2021-й годы. В общей сложности его добычей стали почти 18 миллионов рублей, а также крупные суммы в валюте», — рассказал собеседник агентства. Первый раз неизвестный в 2016 году пришел в «АК Барс банк» на улице Щорса и, угрожая оружием, потребовал отдать ему 2 млн 480 тысяч рублей. Спустя пару месяцев, в начале 2017 года, он наведался туда опять и похитил 100 тысяч. В том же году, менее чем через месяц, вооруженный незнакомец явился уже в «Росгосстрах банк» на Маршала Жукова и забрал 250 тысяч рублей. Четвертым его ограблением стал снова «АК Барс банк» на улице Уральской. Там он завладел 6 миллионами рублей. Это ограбление тоже было в 2017 году. «Видимо, награбленных денег ему хватило на два года, потому что на дело он снова вышел в 2019 году. Пришел в банк „УралСиб“ на улице Ильича и похитил 500 тысяч рублей, 8 700 долларов и 10 800 евро. После этого было две неудачных попытки вооруженных ограблений в 2020 году. Но в 2021-м он, угрожая пистолетом, похитил из „Совкомбанка“ почти 8,5 млн рублей», — продолжил источник. Выйти на след преступника удалось сотрудникам уголовного розыска УМВД Екатеринбурга совместно с коллегами из главного управления УгРО МВД России. Он был задержан, им оказался безработный житель поселка Баранчинский. Мужчина уже признался в разбойных нападениях и заключен под стражу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей в екатеринбургских банках. Им оказался безработный 45-летний житель поселка Баранчинский (Свердловская область). Подробности истории URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Мужчина с пистолетом грабил банки на протяжении пяти лет, с 2016-го по 2021-й годы. В общей сложности его добычей стали почти 18 миллионов рублей, а также крупные суммы в валюте», — рассказал собеседник агентства. Первый раз неизвестный в 2016 году пришел в «АК Барс банк» на улице Щорса и, угрожая оружием, потребовал отдать ему 2 млн 480 тысяч рублей. Спустя пару месяцев, в начале 2017 года, он наведался туда опять и похитил 100 тысяч. В том же году, менее чем через месяц, вооруженный незнакомец явился уже в «Росгосстрах банк» на Маршала Жукова и забрал 250 тысяч рублей. Четвертым его ограблением стал снова «АК Барс банк» на улице Уральской. Там он завладел 6 миллионами рублей. Это ограбление тоже было в 2017 году. «Видимо, награбленных денег ему хватило на два года, потому что на дело он снова вышел в 2019 году. Пришел в банк „УралСиб“ на улице Ильича и похитил 500 тысяч рублей, 8 700 долларов и 10 800 евро. После этого было две неудачных попытки вооруженных ограблений в 2020 году. Но в 2021-м он, угрожая пистолетом, похитил из „Совкомбанка“ почти 8,5 млн рублей», — продолжил источник. Выйти на след преступника удалось сотрудникам уголовного розыска УМВД Екатеринбурга совместно с коллегами из главного управления УгРО МВД России. Он был задержан, им оказался безработный житель поселка Баранчинский. Мужчина уже признался в разбойных нападениях и заключен под стражу.