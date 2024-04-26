Военные ВСУ боятся запускать дроны из-за курганского бойца «Француза». Видео

26 апреля 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Курганский боец уничтожил около 40 дронов-камикадзе ВСУ за две недели Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский боец с позывным «Француз» рассказал, что после уничтожения четырех десятков вражеских дронов-камикадзе солдаты ВСУ стали бояться запускать свои беспилотники в его сторону. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил его сослуживец, военнослужащий из бригады «Терек» Александр Пылков. «Когда я набил 37 украинских дронов за две недели ВСУ перестали отправлять в мою сторону своих „птичек“. Я разочаровался. Один только пролетал, но слышал лишь грустное и унылое жужжание. Обходят меня стороной, а я хотел захватить минимум пять штук. Они мне нужны, чтобы их же „добро“ отправить обратно им», — рассказал военнослужащий. Ранее URA.RU писало, что боец «Француз» готов дать ВСУ свою геолокацию, чтобы захватить их дроны. Также он заявил, что может их предупреждать о своей охоте, размещая видеообращения перед выходом на боевую задачу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский боец с позывным «Француз» рассказал, что после уничтожения четырех десятков вражеских дронов-камикадзе солдаты ВСУ стали бояться запускать свои беспилотники в его сторону. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил его сослуживец, военнослужащий из бригады «Терек» Александр Пылков. «Когда я набил 37 украинских дронов за две недели ВСУ перестали отправлять в мою сторону своих „птичек“. Я разочаровался. Один только пролетал, но слышал лишь грустное и унылое жужжание. Обходят меня стороной, а я хотел захватить минимум пять штук. Они мне нужны, чтобы их же „добро“ отправить обратно им», — рассказал военнослужащий. Ранее URA.RU писало, что боец «Француз» готов дать ВСУ свою геолокацию, чтобы захватить их дроны. Также он заявил, что может их предупреждать о своей охоте, размещая видеообращения перед выходом на боевую задачу.