Военные ВСУ боятся запускать дроны из-за курганского бойца «Француза». Видео

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Курганский боец уничтожил около 40 дронов-камикадзе ВСУ за две недели Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец с позывным «Француз» рассказал, что после уничтожения четырех десятков вражеских дронов-камикадзе солдаты ВСУ стали бояться запускать свои беспилотники в его сторону. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил его сослуживец, военнослужащий из бригады «Терек» Александр Пылков.

«Когда я набил 37 украинских дронов за две недели ВСУ перестали отправлять в мою сторону своих „птичек“. Я разочаровался. Один только пролетал, но слышал лишь грустное и унылое жужжание. Обходят меня стороной, а я хотел захватить минимум пять штук. Они мне нужны, чтобы их же „добро“ отправить обратно им», — рассказал военнослужащий.

Ранее URA.RU писало, что боец «Француз» готов дать ВСУ свою геолокацию, чтобы захватить их дроны. Также он заявил, что может их предупреждать о своей охоте, размещая видеообращения перед выходом на боевую задачу.

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Курганский боец с позывным «Француз» рассказал, что после уничтожения четырех десятков вражеских дронов-камикадзе солдаты ВСУ стали бояться запускать свои беспилотники в его сторону. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил его сослуживец, военнослужащий из бригады «Терек» Александр Пылков. «Когда я набил 37 украинских дронов за две недели ВСУ перестали отправлять в мою сторону своих „птичек“. Я разочаровался. Один только пролетал, но слышал лишь грустное и унылое жужжание. Обходят меня стороной, а я хотел захватить минимум пять штук. Они мне нужны, чтобы их же „добро“ отправить обратно им», — рассказал военнослужащий. Ранее URA.RU писало, что боец «Француз» готов дать ВСУ свою геолокацию, чтобы захватить их дроны. Также он заявил, что может их предупреждать о своей охоте, размещая видеообращения перед выходом на боевую задачу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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