Курганский боец «Француз» готов дать ВСУ свою локацию, чтобы захватить их дроны. Видео

26 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Боец «Француз» призвал ВСУ «делиться» своими дронами с ним Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский боец с позывным «Француз» заявил солдатам ВСУ, что готов предоставить им свою геолокацию, чтобы захватить украинские дроны-камикадзе. Видеообращением оператора БПЛА с корреспондентом URA.RU поделился его сослуживец, боец Александр Пылков. «Если хотите, я буду скидывать геолокацию. Записывать для вас предварительное видео, что я поехал на охоту за вашими дронами. Когда я поеду выполнять боевую задачу обязательно сообщу вам об этом и намекну, где я нахожусь», — сказал военнослужащий «Француз» в обращении к украинским боевикам. Ранее URA.RU писало, что курганского бойца «Шому» наградили орденом Мужества за сбитый дрон-камикадзе ВСУ в Запорожье. Также сообщалось, что курганский боец Консул с помощью дрона помог уничтожить две роты ВСУ и натовскую БМП Bradley. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский боец с позывным «Француз» заявил солдатам ВСУ, что готов предоставить им свою геолокацию, чтобы захватить украинские дроны-камикадзе. Видеообращением оператора БПЛА с корреспондентом URA.RU поделился его сослуживец, боец Александр Пылков. «Если хотите, я буду скидывать геолокацию. Записывать для вас предварительное видео, что я поехал на охоту за вашими дронами. Когда я поеду выполнять боевую задачу обязательно сообщу вам об этом и намекну, где я нахожусь», — сказал военнослужащий «Француз» в обращении к украинским боевикам. Ранее URA.RU писало, что курганского бойца «Шому» наградили орденом Мужества за сбитый дрон-камикадзе ВСУ в Запорожье. Также сообщалось, что курганский боец Консул с помощью дрона помог уничтожить две роты ВСУ и натовскую БМП Bradley.