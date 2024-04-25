25 апреля 2024

Курганский боец «Француз» готов дать ВСУ свою локацию, чтобы захватить их дроны. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец «Француз» призвал ВСУ «делиться» своими дронами с ним Фото:
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Курганский боец с позывным «Француз» заявил солдатам ВСУ, что готов предоставить им свою геолокацию, чтобы захватить украинские дроны-камикадзе. Видеообращением оператора БПЛА с корреспондентом URA.RU поделился его сослуживец, боец Александр Пылков.

«Если хотите, я буду скидывать геолокацию. Записывать для вас предварительное видео, что я поехал на охоту за вашими дронами. Когда я поеду выполнять боевую задачу обязательно сообщу вам об этом и намекну, где я нахожусь», — сказал военнослужащий «Француз» в обращении к украинским боевикам.

Ранее URA.RU писало, что курганского бойца «Шому» наградили орденом Мужества за сбитый дрон-камикадзе ВСУ в Запорожье. Также сообщалось, что курганский боец Консул с помощью дрона помог уничтожить две роты ВСУ и натовскую БМП Bradley.

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Курганский боец с позывным «Француз» заявил солдатам ВСУ, что готов предоставить им свою геолокацию, чтобы захватить украинские дроны-камикадзе. Видеообращением оператора БПЛА с корреспондентом URA.RU поделился его сослуживец, боец Александр Пылков. «Если хотите, я буду скидывать геолокацию. Записывать для вас предварительное видео, что я поехал на охоту за вашими дронами. Когда я поеду выполнять боевую задачу обязательно сообщу вам об этом и намекну, где я нахожусь», — сказал военнослужащий «Француз» в обращении к украинским боевикам. Ранее URA.RU писало, что курганского бойца «Шому» наградили орденом Мужества за сбитый дрон-камикадзе ВСУ в Запорожье. Также сообщалось, что курганский боец Консул с помощью дрона помог уничтожить две роты ВСУ и натовскую БМП Bradley.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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