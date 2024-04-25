Ректор Пермского Политеха покидает должность

Исполняющий обязанности ректора Пермского национального исследовательского политехнического университета Анатолий Ташкинов покидает должность. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на свои источники.
«В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) планируется смена руководителя. Пост ректора по инициативе Минобрнауки РФ (учредитель ПНИПУ) покидает и. о. ректора Анатолий Ташкинов», — сказано в сообщении.
В пресс-службе университета изданию пояснили, что официального подтверждения о смене ректора пока нет. Анатолий Ташкинов занимает должность и. о. ректора Пермского Политеха с 2011 года. До этого он был проректором по учебной работе. Есть версия, что новым ректором может стать проректор по образовательной деятельности, доктор технаук Антон Петроченков.
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Исполняющий обязанности ректора Пермского национального исследовательского политехнического университета Анатолий Ташкинов покидает должность. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на свои источники. «В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) планируется смена руководителя. Пост ректора по инициативе Минобрнауки РФ (учредитель ПНИПУ) покидает и. о. ректора Анатолий Ташкинов», — сказано в сообщении. В пресс-службе университета изданию пояснили, что официального подтверждения о смене ректора пока нет. Анатолий Ташкинов занимает должность и. о. ректора Пермского Политеха с 2011 года. До этого он был проректором по учебной работе. Есть версия, что новым ректором может стать проректор по образовательной деятельности, доктор технаук Антон Петроченков.