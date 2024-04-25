25 апреля 2024

В Новом Уренгое открылся апарт-отель с кухнями и санузлами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В микрорайоне Оптимистов открылся апарт-отель «Ягельный» Фото:

Новый Уренгой (ЯНАО) расширил гостиничные возможности. В микрорайоне Оптимистов открылся апарт-отель «Ягельный», сообщает пресс-служба администрации газовой столицы.

«Апарт-отель „Ягельный“ предлагает гостям 13 номеров с кухонными блоками и отдельными санузлами. Это делает его удобным как для краткосрочного, так и для длительного проживания», — сообщает пресс-служба администрации города в официальном telegram-канале.

Апарт-отель «Ягельный» — это современное жилье, предназначенное для комфортного пребывания в Новом Уренгое. Каждый номер оборудован всем необходимым для самостоятельного проживания, что делает его привлекательным как для туристов, так и для командировочных.

Открытие отеля прошло 26 апреля. В торжественном мероприятии принял участие замглавы администрации города Иван Нефидов.

Апарт — отель «Ягельный» открылся на микрорайоне Оптимистов.
Апарт — отель «Ягельный» открылся на микрорайоне Оптимистов.

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Новый Уренгой (ЯНАО) расширил гостиничные возможности. В микрорайоне Оптимистов открылся апарт-отель «Ягельный», сообщает пресс-служба администрации газовой столицы. «Апарт-отель „Ягельный“ предлагает гостям 13 номеров с кухонными блоками и отдельными санузлами. Это делает его удобным как для краткосрочного, так и для длительного проживания», — сообщает пресс-служба администрации города в официальном telegram-канале. Апарт-отель «Ягельный» — это современное жилье, предназначенное для комфортного пребывания в Новом Уренгое. Каждый номер оборудован всем необходимым для самостоятельного проживания, что делает его привлекательным как для туристов, так и для командировочных. Открытие отеля прошло 26 апреля. В торжественном мероприятии принял участие замглавы администрации города Иван Нефидов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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