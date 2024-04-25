Новый Уренгой (ЯНАО) расширил гостиничные возможности. В микрорайоне Оптимистов открылся апарт-отель «Ягельный», сообщает пресс-служба администрации газовой столицы.
«Апарт-отель „Ягельный“ предлагает гостям 13 номеров с кухонными блоками и отдельными санузлами. Это делает его удобным как для краткосрочного, так и для длительного проживания», — сообщает пресс-служба администрации города в официальном telegram-канале.
Апарт-отель «Ягельный» — это современное жилье, предназначенное для комфортного пребывания в Новом Уренгое. Каждый номер оборудован всем необходимым для самостоятельного проживания, что делает его привлекательным как для туристов, так и для командировочных.
Открытие отеля прошло 26 апреля. В торжественном мероприятии принял участие замглавы администрации города Иван Нефидов.
Апарт — отель «Ягельный» открылся на микрорайоне Оптимистов.
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Новый Уренгой (ЯНАО) расширил гостиничные возможности. В микрорайоне Оптимистов открылся апарт-отель «Ягельный», сообщает пресс-служба администрации газовой столицы. «Апарт-отель „Ягельный“ предлагает гостям 13 номеров с кухонными блоками и отдельными санузлами. Это делает его удобным как для краткосрочного, так и для длительного проживания», — сообщает пресс-служба администрации города в официальном telegram-канале. Апарт-отель «Ягельный» — это современное жилье, предназначенное для комфортного пребывания в Новом Уренгое. Каждый номер оборудован всем необходимым для самостоятельного проживания, что делает его привлекательным как для туристов, так и для командировочных.
Открытие отеля прошло 26 апреля. В торжественном мероприятии принял участие замглавы администрации города Иван Нефидов.