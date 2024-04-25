В Новом Уренгое открылся апарт-отель с кухнями и санузлами. Фото

26 апреля 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

В микрорайоне Оптимистов открылся апарт-отель «Ягельный» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новый Уренгой (ЯНАО) расширил гостиничные возможности. В микрорайоне Оптимистов открылся апарт-отель «Ягельный», сообщает пресс-служба администрации газовой столицы. «Апарт-отель „Ягельный“ предлагает гостям 13 номеров с кухонными блоками и отдельными санузлами. Это делает его удобным как для краткосрочного, так и для длительного проживания», — сообщает пресс-служба администрации города в официальном telegram-канале. Апарт-отель «Ягельный» — это современное жилье, предназначенное для комфортного пребывания в Новом Уренгое. Каждый номер оборудован всем необходимым для самостоятельного проживания, что делает его привлекательным как для туристов, так и для командировочных.



Открытие отеля прошло 26 апреля. В торжественном мероприятии принял участие замглавы администрации города Иван Нефидов. Апарт — отель «Ягельный» открылся на микрорайоне Оптимистов. telegram-канал «НУР.Официально. Новый Уренгой»,t.me Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый Уренгой (ЯНАО) расширил гостиничные возможности. В микрорайоне Оптимистов открылся апарт-отель «Ягельный», сообщает пресс-служба администрации газовой столицы. «Апарт-отель „Ягельный“ предлагает гостям 13 номеров с кухонными блоками и отдельными санузлами. Это делает его удобным как для краткосрочного, так и для длительного проживания», — сообщает пресс-служба администрации города в официальном telegram-канале. Апарт-отель «Ягельный» — это современное жилье, предназначенное для комфортного пребывания в Новом Уренгое. Каждый номер оборудован всем необходимым для самостоятельного проживания, что делает его привлекательным как для туристов, так и для командировочных. Открытие отеля прошло 26 апреля. В торжественном мероприятии принял участие замглавы администрации города Иван Нефидов.