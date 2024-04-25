25 апреля 2024

Россельхоз: Курганская область не готова к пожарам

© Служба новостей «URA.RU»
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Стелла Курган. Курган, пожар, задымление, огонь, лесной пожар, смог
В Рослесхозе считают, что Курганская область не готова к пожароопасному сезону Фото:
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Пожары-2024 в Курганской области

В Рослесхозе заявили, что Курганская область, пострадавшая от паводка, не готова к сезону лесных пожаров. Об этом сообщил глава ведомства Иван Советников.

«На сегодня можно сказать, что Курганская область не готова к лесопожарному сезону», — цитирует слова Советникова РИА «Новости». Также в список неготовых к сезону попали Хабаровский край, Мурманская и Еврейская автономная области, Республики Алтай и Марий Эл.

Также в Рослесхозе отметили, что полностью к лесопожарному сезону готовы 66 регионов РФ. Четыре субъекта ограничено готовы. Среди них: Республика Хакасия, Кировская, Калининградская и Омская области.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области с 27 апреля вводится особый противопожарный режим. В этот период гражданам запрещается жечь сухую траву, разводить костры. В жаркую погоду нельзя топить печи, которые не имеют искрогасителей. Нарушителям грозят штрафы до 20 тысяч рублей для граждан, до 60 тысяч — должностных лиц, до 800 тысяч рублей — организациям.

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В Рослесхозе заявили, что Курганская область, пострадавшая от паводка, не готова к сезону лесных пожаров. Об этом сообщил глава ведомства Иван Советников. «На сегодня можно сказать, что Курганская область не готова к лесопожарному сезону», — цитирует слова Советникова РИА «Новости». Также в список неготовых к сезону попали Хабаровский край, Мурманская и Еврейская автономная области, Республики Алтай и Марий Эл. Также в Рослесхозе отметили, что полностью к лесопожарному сезону готовы 66 регионов РФ. Четыре субъекта ограничено готовы. Среди них: Республика Хакасия, Кировская, Калининградская и Омская области. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области с 27 апреля вводится особый противопожарный режим. В этот период гражданам запрещается жечь сухую траву, разводить костры. В жаркую погоду нельзя топить печи, которые не имеют искрогасителей. Нарушителям грозят штрафы до 20 тысяч рублей для граждан, до 60 тысяч — должностных лиц, до 800 тысяч рублей — организациям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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