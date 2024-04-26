Путин признался, что уверен в новом правительстве РФ

26 апреля 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Путин обратился к участникам заседания Совета законодателей России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Формирование нового правительства России Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что парламентарии оправдают доверие граждан при формировании нового состава кабинета министров. Об этом стало известно из выступления главы государства на заседании Совета законодателей России. «Впереди важнейший этап формирования правительства России. Уверен, парламентарии оправдают доверие граждан в решении повысить полномочия законодателей при формировании кабмина», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что парламентарии оправдают доверие граждан при формировании нового состава кабинета министров. Об этом стало известно из выступления главы государства на заседании Совета законодателей России. «Впереди важнейший этап формирования правительства России. Уверен, парламентарии оправдают доверие граждан в решении повысить полномочия законодателей при формировании кабмина», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».