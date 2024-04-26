Путин признался, что уверен в новом правительстве РФ

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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир, топ
Путин обратился к участникам заседания Совета законодателей России Фото:
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Формирование нового правительства России

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что парламентарии оправдают доверие граждан при формировании нового состава кабинета министров. Об этом стало известно из выступления главы государства на заседании Совета законодателей России.

«Впереди важнейший этап формирования правительства России. Уверен, парламентарии оправдают доверие граждан в решении повысить полномочия законодателей при формировании кабмина», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что парламентарии оправдают доверие граждан при формировании нового состава кабинета министров. Об этом стало известно из выступления главы государства на заседании Совета законодателей России. «Впереди важнейший этап формирования правительства России. Уверен, парламентарии оправдают доверие граждан в решении повысить полномочия законодателей при формировании кабмина», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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