Приставы парализовали работу коммунальщиков из ЯНАО

Управляющая компания из ЯНАО пожаловалась в прокуратуру на действия приставов

26 апреля 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Коммунальщики пожаловались прокурору на действия приставов (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) директор управляющей компании пожаловался исполняющему обязанности окружного прокурора Александру Тыльченко на действия судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Управляющая компания из Губкинского просила проверить законность действий местного отдела судебных приставов, которые наложили аресты на банковские счета организации. По их мнению, данная мера фактически заблокировала работу предприятия по управлению общедомовым имуществом многоквартирных домов», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Источник, присутствовавший на приеме, на условиях анонимности сообщил корреспонденту агентства подробности. Директор ООО «Уютный город» пожаловался Тыльченко, что отдел судебных приставов по Губкинскому, в котором зарегистрировано более ста исполнительных производств в адрес компании, наложил арест на счета коммунальщиков. Средства на указанные счета поступили от жильцов многоквартирных домов и должны расходоваться на выполнение контрактных обязательств и общедомовые нужды. В феврале к приставам было направлено обращение о проведении взаимозачета задолженности, на что последние ответили отказом. Таким образом, работа коммунальщиков в настоящее время фактически парализована. По распоряжению и. о. прокурора инициировано проведение проверки. Личный прием жителей Муравленко,Губкинского, Приуральского и Красноселькупского районов провели и. о. прокурора ЯНАО Тыльченко, совместно с руководителем окружного следственного управления СКР Андреем Егоровым. Прием прошел 26 апреля в режиме видеоконференции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Губкинском (ЯНАО) директор управляющей компании пожаловался исполняющему обязанности окружного прокурора Александру Тыльченко на действия судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Управляющая компания из Губкинского просила проверить законность действий местного отдела судебных приставов, которые наложили аресты на банковские счета организации. По их мнению, данная мера фактически заблокировала работу предприятия по управлению общедомовым имуществом многоквартирных домов», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Источник, присутствовавший на приеме, на условиях анонимности сообщил корреспонденту агентства подробности. Директор ООО «Уютный город» пожаловался Тыльченко, что отдел судебных приставов по Губкинскому, в котором зарегистрировано более ста исполнительных производств в адрес компании, наложил арест на счета коммунальщиков. Средства на указанные счета поступили от жильцов многоквартирных домов и должны расходоваться на выполнение контрактных обязательств и общедомовые нужды. В феврале к приставам было направлено обращение о проведении взаимозачета задолженности, на что последние ответили отказом. Таким образом, работа коммунальщиков в настоящее время фактически парализована. По распоряжению и. о. прокурора инициировано проведение проверки. Личный прием жителей Муравленко,Губкинского, Приуральского и Красноселькупского районов провели и. о. прокурора ЯНАО Тыльченко, совместно с руководителем окружного следственного управления СКР Андреем Егоровым. Прием прошел 26 апреля в режиме видеоконференции.