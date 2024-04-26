Эрдоган отложил визит в США 9 мая

26 апреля 2024 в 20:03 Размер текста - 17 +

Эрдоган не полетит в США 9 мая Фото: Официальный сайт Президента России Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложил свой визит в Вашингтон, который должен был состояться 9 мая. Причиной неназванный высокопоставленный чиновник назвал изменения в графике турецкого лидера. «Президент Реджеп Тайип Эрдоган отложил свой визит в Белый дом 9 мая. Решение о переносе принято из-за изменений в графике Эрдогана», — приводит Haberglobal заявление источника. Новая дата визита будет объявлена позже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложил свой визит в Вашингтон, который должен был состояться 9 мая. Причиной неназванный высокопоставленный чиновник назвал изменения в графике турецкого лидера. «Президент Реджеп Тайип Эрдоган отложил свой визит в Белый дом 9 мая. Решение о переносе принято из-за изменений в графике Эрдогана», — приводит Haberglobal заявление источника. Новая дата визита будет объявлена позже.