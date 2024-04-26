Эрдоган отложил визит в США 9 мая

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Эрдоган не полетит в США 9 мая Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложил свой визит в Вашингтон, который должен был состояться 9 мая. Причиной неназванный высокопоставленный чиновник назвал изменения в графике турецкого лидера.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган отложил свой визит в Белый дом 9 мая. Решение о переносе принято из-за изменений в графике Эрдогана», — приводит Haberglobal заявление источника. Новая дата визита будет объявлена позже.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложил свой визит в Вашингтон, который должен был состояться 9 мая. Причиной неназванный высокопоставленный чиновник назвал изменения в графике турецкого лидера. «Президент Реджеп Тайип Эрдоган отложил свой визит в Белый дом 9 мая. Решение о переносе принято из-за изменений в графике Эрдогана», — приводит Haberglobal заявление источника. Новая дата визита будет объявлена позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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