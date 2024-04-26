Эрдоган отложил визит в США 9 мая

Эрдоган не полетит в США 9 мая
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложил свой визит в Вашингтон, который должен был состояться 9 мая. Причиной неназванный высокопоставленный чиновник назвал изменения в графике турецкого лидера.
«Президент Реджеп Тайип Эрдоган отложил свой визит в Белый дом 9 мая. Решение о переносе принято из-за изменений в графике Эрдогана», — приводит Haberglobal заявление источника. Новая дата визита будет объявлена позже.
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