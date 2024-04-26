РБК: херсонцы помогли задержать военных, подозреваемых в убийстве 7 человек

26 апреля 2024 в 20:59 Размер текста - 17 +

Местные жители описали внешность подозреваемых в убийстве Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Херсонской области помогли правоохранительным органам задержать военных, подозреваемых в убийстве семи человек. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Подозреваемые в убийстве были задержаны по приметам, которые следственной группе сообщили местные жители», — передает слова источника РБК. Тела погибших с признаками ожогов и пулевых ранений были обнаружены в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка 24 апреля. На местах преступлений также были обнаружены патроны, кольца гранат и пули. Всего погибли семь человек, включая главу Абрикосовки Любовь Тымчак. Российских военнослужащих Александра Осипова и Александра Кайгородцева, которые подозреваются в убийстве, передали в руки военной полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Херсонской области помогли правоохранительным органам задержать военных, подозреваемых в убийстве семи человек. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Подозреваемые в убийстве были задержаны по приметам, которые следственной группе сообщили местные жители», — передает слова источника РБК. Тела погибших с признаками ожогов и пулевых ранений были обнаружены в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка 24 апреля. На местах преступлений также были обнаружены патроны, кольца гранат и пули. Всего погибли семь человек, включая главу Абрикосовки Любовь Тымчак. Российских военнослужащих Александра Осипова и Александра Кайгородцева, которые подозреваются в убийстве, передали в руки военной полиции.