РБК: херсонцы помогли задержать военных, подозреваемых в убийстве 7 человек

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Местные жители описали внешность подозреваемых в убийстве Фото:

Жители Херсонской области помогли правоохранительным органам задержать военных, подозреваемых в убийстве семи человек. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Подозреваемые в убийстве были задержаны по приметам, которые следственной группе сообщили местные жители», — передает слова источника РБК. Тела погибших с признаками ожогов и пулевых ранений были обнаружены в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка 24 апреля.

На местах преступлений также были обнаружены патроны, кольца гранат и пули. Всего погибли семь человек, включая главу Абрикосовки Любовь Тымчак. Российских военнослужащих Александра Осипова и Александра Кайгородцева, которые подозреваются в убийстве, передали в руки военной полиции.

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Жители Херсонской области помогли правоохранительным органам задержать военных, подозреваемых в убийстве семи человек. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Подозреваемые в убийстве были задержаны по приметам, которые следственной группе сообщили местные жители», — передает слова источника РБК. Тела погибших с признаками ожогов и пулевых ранений были обнаружены в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка 24 апреля. На местах преступлений также были обнаружены патроны, кольца гранат и пули. Всего погибли семь человек, включая главу Абрикосовки Любовь Тымчак. Российских военнослужащих Александра Осипова и Александра Кайгородцева, которые подозреваются в убийстве, передали в руки военной полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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