РБК: херсонцы помогли задержать военных, подозреваемых в убийстве 7 человек

Жители Херсонской области помогли правоохранительным органам задержать военных, подозреваемых в убийстве семи человек. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Подозреваемые в убийстве были задержаны по приметам, которые следственной группе сообщили местные жители», — передает слова источника РБК. Тела погибших с признаками ожогов и пулевых ранений были обнаружены в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка 24 апреля.
На местах преступлений также были обнаружены патроны, кольца гранат и пули. Всего погибли семь человек, включая главу Абрикосовки Любовь Тымчак. Российских военнослужащих Александра Осипова и Александра Кайгородцева, которые подозреваются в убийстве, передали в руки военной полиции.
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