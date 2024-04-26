Шеф Пентагона: США выделяют 6 млрд долларов на производство оружия для Украины

26 апреля 2024 в 22:51 Размер текста - 17 +

Американские подрядчики запустят производство оружия для Украины, заявил Ллойд Остин Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Jack Sanders новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты выделяют шесть миллиардов долларов на разработку оружия для Украины. Об этом рассказал глава Пентагона Ллойд Остин. «США выделяют шесть миллиардов долларов на производство новых вооружений для Украины», — заявил Остин на специальной пресс-конференции. Он добавил, что производство наладят у себя американские подрядчики. По словам советник президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон готов поставлять вооружение Украине до конца 2024 года благодаря наличию достаточных ресурсов. Соединенные Штаты продолжают верит в победу Украины в противостоянии с Россией при поддержке Вашингтона и других союзников, передает Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты выделяют шесть миллиардов долларов на разработку оружия для Украины. Об этом рассказал глава Пентагона Ллойд Остин. «США выделяют шесть миллиардов долларов на производство новых вооружений для Украины», — заявил Остин на специальной пресс-конференции. Он добавил, что производство наладят у себя американские подрядчики. По словам советник президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон готов поставлять вооружение Украине до конца 2024 года благодаря наличию достаточных ресурсов. Соединенные Штаты продолжают верит в победу Украины в противостоянии с Россией при поддержке Вашингтона и других союзников, передает Pravda.Ru.