24 апреля 2024

В США заявили о продолжении военных поставок на Украину до конца 2024 года

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Президент США. stock, Джейк Салливан,  stock
Джейк Салливан уверен, что помощь США дает основание сомневаться, что время на стороне России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В настоящее время у США имеется достаточное количество ресурсов для поставок вооружения Украине до конца 2024 года. Об этом заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Я думаю, что с теми ресурсами, какие у нас сейчас есть, мы сможем поставлять на Украину то, что ей нужно, до конца 2024 года», — сказал Салливан на брифинге, передает RT. Чиновник убежден, что общая военная поддержка от США и европейских стран дает основание сомневаться в заявлениях о том, что время на стороне России в украинском конфликте.

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о выделение 61 млрд долларов Украине. Также сенат Конгресса США проголосовал за пакет законопроектов, включающий в себя конфискацию активов России для передачи их Киеву. В МИД РФ заявили, что в случае конфискации страна будет использовать все механизмы для ответа.

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В настоящее время у США имеется достаточное количество ресурсов для поставок вооружения Украине до конца 2024 года. Об этом заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. «Я думаю, что с теми ресурсами, какие у нас сейчас есть, мы сможем поставлять на Украину то, что ей нужно, до конца 2024 года», — сказал Салливан на брифинге, передает RT. Чиновник убежден, что общая военная поддержка от США и европейских стран дает основание сомневаться в заявлениях о том, что время на стороне России в украинском конфликте. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о выделение 61 млрд долларов Украине. Также сенат Конгресса США проголосовал за пакет законопроектов, включающий в себя конфискацию активов России для передачи их Киеву. В МИД РФ заявили, что в случае конфискации страна будет использовать все механизмы для ответа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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