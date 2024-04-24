В США заявили о продолжении военных поставок на Украину до конца 2024 года

В настоящее время у США имеется достаточное количество ресурсов для поставок вооружения Украине до конца 2024 года. Об этом заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Я думаю, что с теми ресурсами, какие у нас сейчас есть, мы сможем поставлять на Украину то, что ей нужно, до конца 2024 года», — сказал Салливан на брифинге, передает RT. Чиновник убежден, что общая военная поддержка от США и европейских стран дает основание сомневаться в заявлениях о том, что время на стороне России в украинском конфликте.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о выделение 61 млрд долларов Украине. Также сенат Конгресса США проголосовал за пакет законопроектов, включающий в себя конфискацию активов России для передачи их Киеву. В МИД РФ заявили, что в случае конфискации страна будет использовать все механизмы для ответа.
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