США спровоцировали начало конфликта на Украине, а теперь умышленно его затягивают, мешая России его завершить. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«США сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине», — сказал Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-членов ШОС. По его словам, США и союзники любыми способами пытаются сохранять глобальное доминирование и навязывают свой диктат независимым странам.
Министр отметил, что США используют в качестве инструментов влияния финансовые, политико-дипломатические и силовые методы воздействия. «Применяется многократно отработанный прием — разжигание и поддержание очагов нестабильности в различных регионах мира, генерация угроз безопасности с одновременным предложением военной помощи по их нейтрализации», — резюмировал Шойгу.
Ранее Шойгу сообщал, что ВСУ потеряли порядка 500 тысяч человек за время проведения СВО. Президент Украины Владимир Зеленский в первый год конфликта принял закон, запрещающий проводить переговоры о завершении конфликта с действующей властью России. В апреле 2024 года он заговорил о возможности проведения мирных переговоры.
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