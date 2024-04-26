Шойгу объяснил, почему спецоперация на Украине длится третий год

Шойгу: США целенаправленно затягивают конфликт на Украине
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, шойгу сергей, топ
США используют на Украине заезженную тактику сохранения влияния, заявил Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США спровоцировали начало конфликта на Украине, а теперь умышленно его затягивают, мешая России его завершить. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«США сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине», — сказал Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-членов ШОС. По его словам, США и союзники любыми способами пытаются сохранять глобальное доминирование и навязывают свой диктат независимым странам.

Министр отметил, что США используют в качестве инструментов влияния финансовые, политико-дипломатические и силовые методы воздействия. «Применяется многократно отработанный прием — разжигание и поддержание очагов нестабильности в различных регионах мира, генерация угроз безопасности с одновременным предложением военной помощи по их нейтрализации», — резюмировал Шойгу.

Ранее Шойгу сообщал, что ВСУ потеряли порядка 500 тысяч человек за время проведения СВО. Президент Украины Владимир Зеленский в первый год конфликта принял закон, запрещающий проводить переговоры о завершении конфликта с действующей властью России. В апреле 2024 года он заговорил о возможности проведения мирных переговоры.

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США спровоцировали начало конфликта на Украине, а теперь умышленно его затягивают, мешая России его завершить. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу. «США сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине», — сказал Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-членов ШОС. По его словам, США и союзники любыми способами пытаются сохранять глобальное доминирование и навязывают свой диктат независимым странам. Министр отметил, что США используют в качестве инструментов влияния финансовые, политико-дипломатические и силовые методы воздействия. «Применяется многократно отработанный прием — разжигание и поддержание очагов нестабильности в различных регионах мира, генерация угроз безопасности с одновременным предложением военной помощи по их нейтрализации», — резюмировал Шойгу. Ранее Шойгу сообщал, что ВСУ потеряли порядка 500 тысяч человек за время проведения СВО. Президент Украины Владимир Зеленский в первый год конфликта принял закон, запрещающий проводить переговоры о завершении конфликта с действующей властью России. В апреле 2024 года он заговорил о возможности проведения мирных переговоры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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