Историк Бут: Запад не смог догнать Россию за два года спецоперации

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Украина и Запад не смогли сравниться с Россией в плане вооружения за два года с начала СВО, подытожил Макс Бут Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина и западные страны так и не смогли угнаться за преимуществом ВС РФ в плане вооружения и численности армии. И это при том, что с начала российской спецоперации прошло уже два года. Таким мнением поделился американский военный историк Макс Бут.

«На третьем году войны Украина и ее западные сторонники все еще изо всех сил пытаются угнаться за преимуществом России в численности войск и вооружений», — подчеркнул Макс Бут. Его мнение опубликовано на официальном сайте Совета по международным отношениям. Историк отметил, что основная проблема украинских сил продолжает заключиться в недостатке военной помощи со стороны США и других стран Запада. Тем не менее Бут выделил одно из преимуществ ВСУ — умение импровизировать и более явная мотивация с их стороны.

Ранее лично президент Украины Владимир Зеленский отмечал преимущество российской армии над украинской. Зарубежные аналитики также отмечают это, отдельно выделяя авиацию ВКС РФ. В настоящий момент ВСУ теряют позиции за позицией, передают российские военкоры. ВСУ также отказались от использования танков Abrams, передает телеканал 360. Тем временем ВС РФ занимают более выгодные позиции, уточняет RT.

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Украина и западные страны так и не смогли угнаться за преимуществом ВС РФ в плане вооружения и численности армии. И это при том, что с начала российской спецоперации прошло уже два года. Таким мнением поделился американский военный историк Макс Бут. «На третьем году войны Украина и ее западные сторонники все еще изо всех сил пытаются угнаться за преимуществом России в численности войск и вооружений», — подчеркнул Макс Бут. Его мнение опубликовано на официальном сайте Совета по международным отношениям. Историк отметил, что основная проблема украинских сил продолжает заключиться в недостатке военной помощи со стороны США и других стран Запада. Тем не менее Бут выделил одно из преимуществ ВСУ — умение импровизировать и более явная мотивация с их стороны. Ранее лично президент Украины Владимир Зеленский отмечал преимущество российской армии над украинской. Зарубежные аналитики также отмечают это, отдельно выделяя авиацию ВКС РФ. В настоящий момент ВСУ теряют позиции за позицией, передают российские военкоры. ВСУ также отказались от использования танков Abrams, передает телеканал 360. Тем временем ВС РФ занимают более выгодные позиции, уточняет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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