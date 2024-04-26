Историк Бут: Запад не смог догнать Россию за два года спецоперации

26 апреля 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Украина и Запад не смогли сравниться с Россией в плане вооружения за два года с начала СВО, подытожил Макс Бут Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина и западные страны так и не смогли угнаться за преимуществом ВС РФ в плане вооружения и численности армии. И это при том, что с начала российской спецоперации прошло уже два года. Таким мнением поделился американский военный историк Макс Бут. «На третьем году войны Украина и ее западные сторонники все еще изо всех сил пытаются угнаться за преимуществом России в численности войск и вооружений», — подчеркнул Макс Бут. Его мнение опубликовано на официальном сайте Совета по международным отношениям. Историк отметил, что основная проблема украинских сил продолжает заключиться в недостатке военной помощи со стороны США и других стран Запада. Тем не менее Бут выделил одно из преимуществ ВСУ — умение импровизировать и более явная мотивация с их стороны. Ранее лично президент Украины Владимир Зеленский отмечал преимущество российской армии над украинской. Зарубежные аналитики также отмечают это, отдельно выделяя авиацию ВКС РФ. В настоящий момент ВСУ теряют позиции за позицией, передают российские военкоры. ВСУ также отказались от использования танков Abrams, передает телеканал 360. Тем временем ВС РФ занимают более выгодные позиции, уточняет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина и западные страны так и не смогли угнаться за преимуществом ВС РФ в плане вооружения и численности армии. И это при том, что с начала российской спецоперации прошло уже два года. Таким мнением поделился американский военный историк Макс Бут. «На третьем году войны Украина и ее западные сторонники все еще изо всех сил пытаются угнаться за преимуществом России в численности войск и вооружений», — подчеркнул Макс Бут. Его мнение опубликовано на официальном сайте Совета по международным отношениям. Историк отметил, что основная проблема украинских сил продолжает заключиться в недостатке военной помощи со стороны США и других стран Запада. Тем не менее Бут выделил одно из преимуществ ВСУ — умение импровизировать и более явная мотивация с их стороны. Ранее лично президент Украины Владимир Зеленский отмечал преимущество российской армии над украинской. Зарубежные аналитики также отмечают это, отдельно выделяя авиацию ВКС РФ. В настоящий момент ВСУ теряют позиции за позицией, передают российские военкоры. ВСУ также отказались от использования танков Abrams, передает телеканал 360. Тем временем ВС РФ занимают более выгодные позиции, уточняет RT.