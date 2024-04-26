Несколько дней назад в отдел полиции обратился житель Кургана, который нашел кошелек с крупной суммой денежных средств, а также банковскими картами. Подробностями случившегося поделилась пресс-служба ГУ МВД России по Курганской области.
«Мужчина нашел на улице кошелек с крупной суммой денежных средств и банковскими картами. После этого он обратился в полицию», — написано на сайте ведомства.
Правоохранители установили, что кошелек принадлежал социальному работнику. В нем находились личные сбережения женщины, а также пенсия мужчины, за которым она ухаживает. В полиции объявили благодарность гражданину за активную жизненную позицию и действия, благодаря которым было предотвращено возможное хищение.
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Несколько дней назад в отдел полиции обратился житель Кургана, который нашел кошелек с крупной суммой денежных средств, а также банковскими картами. Подробностями случившегося поделилась пресс-служба ГУ МВД России по Курганской области. «Мужчина нашел на улице кошелек с крупной суммой денежных средств и банковскими картами. После этого он обратился в полицию», — написано на сайте ведомства. Правоохранители установили, что кошелек принадлежал социальному работнику. В нем находились личные сбережения женщины, а также пенсия мужчины, за которым она ухаживает. В полиции объявили благодарность гражданину за активную жизненную позицию и действия, благодаря которым было предотвращено возможное хищение.