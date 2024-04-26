26 апреля 2024

В Челябинске на оживленном перекрестке столкнулись две премиальные иномарки. Видео

В Челябинске на пересечении Энтузиастов и Худякова произошло ДТП с Audi и BMW
© Служба новостей «URA.RU»
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Весна опять пришла. Челябинск, знак аварийной остановки, дтп, авария, дорожно-транспортное происшествие
От столкновения у одной из иномарок сработали подушки безопасности Фото:

В Челябинске на пересечении улиц Энтузиастов и Худякова столкнулись кроссоверы Audi и BMW. Авария случилась, когда водитель одного из них решил повернуть, выехав на встречную полосу. ДТП зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения.

Происшествие случилось 26 апреля в 21:23 на перекрестке улиц Энтузиастов и Худякова. На кадрах, которые опубликовал сервис «Интерсвязь. Улицы онлайн», видно, как внедорожник BMW, совершая поворот налево, остановился, чтобы пропустить встречный поток. В тот момент в него врезался другой немецкий кроссовер — Audi. От удара оба автомобиля развернуло, у одного из них сработали подушки безопасности.

На видеозаписи зафиксировано, участники ДТП выбрались из машин самостоятельно. Помощь других автомобилистов водителям не понадобилась. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МВД по Челябинской области. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Челябинске на пересечении улиц Энтузиастов и Худякова столкнулись кроссоверы Audi и BMW. Авария случилась, когда водитель одного из них решил повернуть, выехав на встречную полосу. ДТП зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения. Происшествие случилось 26 апреля в 21:23 на перекрестке улиц Энтузиастов и Худякова. На кадрах, которые опубликовал сервис «Интерсвязь. Улицы онлайн», видно, как внедорожник BMW, совершая поворот налево, остановился, чтобы пропустить встречный поток. В тот момент в него врезался другой немецкий кроссовер — Audi. От удара оба автомобиля развернуло, у одного из них сработали подушки безопасности. На видеозаписи зафиксировано, участники ДТП выбрались из машин самостоятельно. Помощь других автомобилистов водителям не понадобилась. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МВД по Челябинской области. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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