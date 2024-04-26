В Челябинске на оживленном перекрестке столкнулись две премиальные иномарки. Видео

В Челябинске на пересечении Энтузиастов и Худякова произошло ДТП с Audi и BMW

27 апреля 2024 в 00:03 Размер текста - 17 +

От столкновения у одной из иномарок сработали подушки безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на пересечении улиц Энтузиастов и Худякова столкнулись кроссоверы Audi и BMW. Авария случилась, когда водитель одного из них решил повернуть, выехав на встречную полосу. ДТП зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения. Происшествие случилось 26 апреля в 21:23 на перекрестке улиц Энтузиастов и Худякова. На кадрах, которые опубликовал сервис «Интерсвязь. Улицы онлайн», видно, как внедорожник BMW, совершая поворот налево, остановился, чтобы пропустить встречный поток. В тот момент в него врезался другой немецкий кроссовер — Audi. От удара оба автомобиля развернуло, у одного из них сработали подушки безопасности. На видеозаписи зафиксировано, участники ДТП выбрались из машин самостоятельно. Помощь других автомобилистов водителям не понадобилась. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МВД по Челябинской области. На момент публикации новости ответ не получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на пересечении улиц Энтузиастов и Худякова столкнулись кроссоверы Audi и BMW. Авария случилась, когда водитель одного из них решил повернуть, выехав на встречную полосу. ДТП зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения. Происшествие случилось 26 апреля в 21:23 на перекрестке улиц Энтузиастов и Худякова. На кадрах, которые опубликовал сервис «Интерсвязь. Улицы онлайн», видно, как внедорожник BMW, совершая поворот налево, остановился, чтобы пропустить встречный поток. В тот момент в него врезался другой немецкий кроссовер — Audi. От удара оба автомобиля развернуло, у одного из них сработали подушки безопасности. На видеозаписи зафиксировано, участники ДТП выбрались из машин самостоятельно. Помощь других автомобилистов водителям не понадобилась. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МВД по Челябинской области. На момент публикации новости ответ не получен.