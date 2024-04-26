ГУ МЧС по ЯНАО: в Ноябрьске на промзоне горит склад покрышек

В Ноябрьске горит склад покрышек, уточнили в МЧС (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Ноябрьска ночью 27 апреля разбудил ночной взрыв, после чего на территории промзоны было замечено сильное пламя. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. В пресс-службе ГУ МЧС журналисту URA.RU пояснили, что горит склад покрышек.

«Промзона, что-то сильно горело. Время 2:57 был взрыв», — сообщают очевидцы в telegram-канале «NSK». Там же опубликовано еще несколько сообщений с информацией о пожаре и взрыве.

Корреспондент агентства обратился в пресс-службу ГУ МЧС по ЯНАО за комментарием. Там факт пожара подтвердили и сообщили подробности происшествия. В 2:25 в пожарную часть поступило сообщение о возгорании на территории промзоны. На момент прибытия наблюдалось горение покрышек на площади 200 квадратных метров. Рядом также сообщали об огне в одноэтажном здании. В 3:21 было объявлено о локализации открытого горения.

Об окончательной ликвидации пожара еще не сообщалось. По оценке специалистов, шины будут гореть еще долго.