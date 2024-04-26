26 апреля 2024

Жителей Ноябрьска разбудил ночной взрыв. Видео

ГУ МЧС по ЯНАО: в Ноябрьске на промзоне горит склад покрышек
© Служба новостей «URA.RU»
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Дым. Курган, пожар, дым
В Ноябрьске горит склад покрышек, уточнили в МЧС (архивное фото) Фото:

Жителей Ноябрьска ночью 27 апреля разбудил ночной взрыв, после чего на территории промзоны было замечено сильное пламя. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. В пресс-службе ГУ МЧС журналисту URA.RU пояснили, что горит склад покрышек.

«Промзона, что-то сильно горело. Время 2:57 был взрыв», — сообщают очевидцы в telegram-канале «NSK». Там же опубликовано еще несколько сообщений с информацией о пожаре и взрыве.

Корреспондент агентства обратился в пресс-службу ГУ МЧС по ЯНАО за комментарием. Там факт пожара подтвердили и сообщили подробности происшествия. В 2:25 в пожарную часть поступило сообщение о возгорании на территории промзоны. На момент прибытия наблюдалось горение покрышек на площади 200 квадратных метров. Рядом также сообщали об огне в одноэтажном здании. В 3:21 было объявлено о локализации открытого горения.

Об окончательной ликвидации пожара еще не сообщалось. По оценке специалистов, шины будут гореть еще долго.

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Жителей Ноябрьска ночью 27 апреля разбудил ночной взрыв, после чего на территории промзоны было замечено сильное пламя. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. В пресс-службе ГУ МЧС журналисту URA.RU пояснили, что горит склад покрышек. «Промзона, что-то сильно горело. Время 2:57 был взрыв», — сообщают очевидцы в telegram-канале «NSK». Там же опубликовано еще несколько сообщений с информацией о пожаре и взрыве. Корреспондент агентства обратился в пресс-службу ГУ МЧС по ЯНАО за комментарием. Там факт пожара подтвердили и сообщили подробности происшествия. В 2:25 в пожарную часть поступило сообщение о возгорании на территории промзоны. На момент прибытия наблюдалось горение покрышек на площади 200 квадратных метров. Рядом также сообщали об огне в одноэтажном здании. В 3:21 было объявлено о локализации открытого горения. Об окончательной ликвидации пожара еще не сообщалось. По оценке специалистов, шины будут гореть еще долго.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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