Молодые люди прогулялись по крыше многоэтажки
Несколько подростков вышли погулять на крышу многоэтажного дома в Березниках. Местные жители сняли происходящее на видео и опубликовали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».
«Улица Дощенникова 3. Подростки гуляли по крыше», — подписал автор фото и видео. По этому адресу расположен 17-этажный многоквартирный дом.
Автор также задался вопросом как так получилось, что выход на крышу открыт для всех. В комментариях местные жители выразили мнение, что почти все в подростковом возрасте выходят на крыши многоэтажек.
Подростки смотря вниз с крыши многоэтажки
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