26 апреля 2024

В Березниках подростки вышли гулять на крышу 17-этажки. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, крыша, девушка, человек на крыше, поза
Молодые люди прогулялись по крыше многоэтажки Фото:

Несколько подростков вышли погулять на крышу многоэтажного дома в Березниках. Местные жители сняли происходящее на видео и опубликовали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Улица Дощенникова 3. Подростки гуляли по крыше», — подписал автор фото и видео. По этому адресу расположен 17-этажный многоквартирный дом.

Автор также задался вопросом как так получилось, что выход на крышу открыт для всех. В комментариях местные жители выразили мнение, что почти все в подростковом возрасте выходят на крыши многоэтажек.

Подростки смотря вниз с крыши многоэтажки
Подростки смотря вниз с крыши многоэтажки
Фото:

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Несколько подростков вышли погулять на крышу многоэтажного дома в Березниках. Местные жители сняли происходящее на видео и опубликовали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Улица Дощенникова 3. Подростки гуляли по крыше», — подписал автор фото и видео. По этому адресу расположен 17-этажный многоквартирный дом. Автор также задался вопросом как так получилось, что выход на крышу открыт для всех. В комментариях местные жители выразили мнение, что почти все в подростковом возрасте выходят на крыши многоэтажек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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