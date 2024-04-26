Молодые люди прогулялись по крыше многоэтажки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несколько подростков вышли погулять на крышу многоэтажного дома в Березниках. Местные жители сняли происходящее на видео и опубликовали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Улица Дощенникова 3. Подростки гуляли по крыше», — подписал автор фото и видео. По этому адресу расположен 17-этажный многоквартирный дом.

Автор также задался вопросом как так получилось, что выход на крышу открыт для всех. В комментариях местные жители выразили мнение, что почти все в подростковом возрасте выходят на крыши многоэтажек.

Подростки смотря вниз с крыши многоэтажки паблик «Черный список Березники», vk.com Фото: