Патрулирование лесов пройдет с 27 апреля по 12 мая Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Свердловской области с 27 апреля по 12 мая усилят патрулирование лесов для предотвращения природных пожаров. Об этом рассказал министр природных ресурсов региона Денис Мамонтов.

«Впереди длинные майские праздники и, чтобы предотвратить возникновение возгораний, мы усиливаем профилактическую работу. Увеличится не только частота выходов, но и число участников патрульных групп. На каждом из них лежит большая ответственность», — передает департамент инофрмполитики региона слова Мамонтова.

Также министр призвал свердловчан соблюдать правила пожарной безопасности и быть внимательными во время нахождения в лесу. Помимо лесов, патрулирование затронет частные жилые застройки и сады.

Пожароопасный сезон на Среднем Урале начался с 12 апреля. Власти надеются, что предупредительные меры помогут защитить леса от пожаров. О штрафах за несоблюдение режима можно узнать — в материале URA.RU.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области