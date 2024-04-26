В мэрии Екатеринбурга раскрыли подробности конфликта, в котором учитель ударила школьника

Родители ребенка, которого ударила учитель, приняли сторону школы Екатеринбурга

27 апреля 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

Внутри школы уладили конфликт учителя и подростка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Родители семиклассника, которого ударила учитель за мат и игнорирование просьб убрать телефон, приняли сторону школы № 62 Екатеринбурга и извинились перед преподавателем за поведение ребенка. Конфликт улажен внутри школы, а учителю вынесли дисциплинарное взыскание, рассказали URA.RU в департамент образования. «Администрацией школы проведена беседа с детьми в присутствии родителей, стороны конфликта принесли друг другу извинения. Родители приняли сторону школы и также принесли извинения педагогу за поведение своих детей. Классному руководителю вынесены дисциплинарные взыскания. Конфликт внутри школы улажен», — следует из сообщения. Отмечается, что мальчик не реагировал на замечания учителя перестать играть в телефон и просьбы сдать тетрадь в конце урока. В итоге, когда ученик убирал телефон в карман, то гаджет упал, а подросток выругался. «Учитель приняла это на свой счет и, забрав телефон, по словам школьника, хлопнула его по затылку», — отметили в департаменте образования. Инцидент произошел 26 апреля на четвертом уроке между учителем по информатике и семиклассником. В ходе конфликта дети встали на сторону одноклассника, уверяя, что у парня остался ушиб. Сотрудники полиции организовали проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родители семиклассника, которого ударила учитель за мат и игнорирование просьб убрать телефон, приняли сторону школы № 62 Екатеринбурга и извинились перед преподавателем за поведение ребенка. Конфликт улажен внутри школы, а учителю вынесли дисциплинарное взыскание, рассказали URA.RU в департамент образования. «Администрацией школы проведена беседа с детьми в присутствии родителей, стороны конфликта принесли друг другу извинения. Родители приняли сторону школы и также принесли извинения педагогу за поведение своих детей. Классному руководителю вынесены дисциплинарные взыскания. Конфликт внутри школы улажен», — следует из сообщения. Отмечается, что мальчик не реагировал на замечания учителя перестать играть в телефон и просьбы сдать тетрадь в конце урока. В итоге, когда ученик убирал телефон в карман, то гаджет упал, а подросток выругался. «Учитель приняла это на свой счет и, забрав телефон, по словам школьника, хлопнула его по затылку», — отметили в департаменте образования. Инцидент произошел 26 апреля на четвертом уроке между учителем по информатике и семиклассником. В ходе конфликта дети встали на сторону одноклассника, уверяя, что у парня остался ушиб. Сотрудники полиции организовали проверку.