Инцидент произошел в школе № 62 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге 25 апреля в школе № 62 преподаватель ударила ученика телефоном за матерное слово, которое приняла в свою сторону. Подросток утверждал, что якобы выругался просто так. После удара у мальчика остался ушиб, рассказали одноклассники.

«У подростка упал телефон и он выругался (как утверждает ученик это было сказано не в сторону учителя). Преподаватель же приняв ругательство на себя, подняла его телефон и стукнула им об затылок мальчика», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова учеников.

На видео видно, что после инцидента в класс пришла вторая учительница, которая требовала, чтобы школьник покинул кабинет. Тот в свою очередь отказывался уходить, объясняя свой поступок. Одноклассники также встали на сторону сверстника.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования. Сейчас там уточняют информацию.