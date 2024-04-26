В Екатеринбурге 25 апреля в школе № 62 преподаватель ударила ученика телефоном за матерное слово, которое приняла в свою сторону. Подросток утверждал, что якобы выругался просто так. После удара у мальчика остался ушиб, рассказали одноклассники.
«У подростка упал телефон и он выругался (как утверждает ученик это было сказано не в сторону учителя). Преподаватель же приняв ругательство на себя, подняла его телефон и стукнула им об затылок мальчика», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова учеников.
На видео видно, что после инцидента в класс пришла вторая учительница, которая требовала, чтобы школьник покинул кабинет. Тот в свою очередь отказывался уходить, объясняя свой поступок. Одноклассники также встали на сторону сверстника.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования. Сейчас там уточняют информацию.
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