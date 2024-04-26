26 апреля 2024

В школе Екатеринбурга учитель ударила подростка телефоном за мат. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, класс, парта, школьная мебель, школьный кабинет
Инцидент произошел в школе № 62 Фото:

В Екатеринбурге 25 апреля в школе № 62 преподаватель ударила ученика телефоном за матерное слово, которое приняла в свою сторону. Подросток утверждал, что якобы выругался просто так. После удара у мальчика остался ушиб, рассказали одноклассники.

«У подростка упал телефон и он выругался (как утверждает ученик это было сказано не в сторону учителя). Преподаватель же приняв ругательство на себя, подняла его телефон и стукнула им об затылок мальчика», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова учеников.

На видео видно, что после инцидента в класс пришла вторая учительница, которая требовала, чтобы школьник покинул кабинет. Тот в свою очередь отказывался уходить, объясняя свой поступок. Одноклассники также встали на сторону сверстника.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования. Сейчас там уточняют информацию.

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В Екатеринбурге 25 апреля в школе № 62 преподаватель ударила ученика телефоном за матерное слово, которое приняла в свою сторону. Подросток утверждал, что якобы выругался просто так. После удара у мальчика остался ушиб, рассказали одноклассники. «У подростка упал телефон и он выругался (как утверждает ученик это было сказано не в сторону учителя). Преподаватель же приняв ругательство на себя, подняла его телефон и стукнула им об затылок мальчика», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова учеников. На видео видно, что после инцидента в класс пришла вторая учительница, которая требовала, чтобы школьник покинул кабинет. Тот в свою очередь отказывался уходить, объясняя свой поступок. Одноклассники также встали на сторону сверстника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования. Сейчас там уточняют информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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