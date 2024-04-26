Курганские власти подготовили новые льготы для пострадавших от паводка

27 апреля 2024 в 13:24 Размер текста - 17 +

Пострадавшие от паводка могут бесплатно отдохнуть в лагерях и санаториях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курганские власти введут новые льготы для пострадавших от паводка. Губернатор Вадим Шумков поручил предоставить бесплатный отдых в оздоровительных лагерях и санаториях региона для детей из многодетных семей и семей участников СВО. Об этом сообщается в telegram-канале правительства Курганской области. «Дети из многодетных семей и семей участников СВО, чьи дома были подтоплены в результате ЧС, смогут бесплатно отдохнуть в загородных оздоровительных лагерях Курганской области, а пожилые люди старше 70 лет — в санаториях региона. Такие решения по дополнительной поддержке пострадавших от паводка приняты губернатором Вадимом Шумковым», — указано в посте канала «Курганская область официально». Главам муниципалитетов и департаменту социальной политики дано задание сформировать списки лиц, имеющих право на новые льготы. Все расходы по организации отдыха возьмет на себя государство. Дети из многодетных семей и участников специальной военной операции смогут попасть на отдых в загородные лагеря после окончания учебного года. Чиновники назвали это дополнительной мерой поддержки для тех, кто оказался в сложной ситуации после ЧС. В Курганской области продолжается паводок. В большинстве округов вода прошла свой пик и начала идти на убыль. Небольшой рост воды фиксируется в Белозерском и Катайском округах. Со снижением воды курганцы начинают наводить порядок в местах, где прошел паводок — проходит уборка мусора, люди сушат дома, подают заявления на оказание материальной помощи. URA.RU ведет онлайн-трансляцию со всей информацией по паводку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганские власти введут новые льготы для пострадавших от паводка. Губернатор Вадим Шумков поручил предоставить бесплатный отдых в оздоровительных лагерях и санаториях региона для детей из многодетных семей и семей участников СВО. Об этом сообщается в telegram-канале правительства Курганской области. «Дети из многодетных семей и семей участников СВО, чьи дома были подтоплены в результате ЧС, смогут бесплатно отдохнуть в загородных оздоровительных лагерях Курганской области, а пожилые люди старше 70 лет — в санаториях региона. Такие решения по дополнительной поддержке пострадавших от паводка приняты губернатором Вадимом Шумковым», — указано в посте канала «Курганская область официально». Главам муниципалитетов и департаменту социальной политики дано задание сформировать списки лиц, имеющих право на новые льготы. Все расходы по организации отдыха возьмет на себя государство. Дети из многодетных семей и участников специальной военной операции смогут попасть на отдых в загородные лагеря после окончания учебного года. Чиновники назвали это дополнительной мерой поддержки для тех, кто оказался в сложной ситуации после ЧС. В Курганской области продолжается паводок. В большинстве округов вода прошла свой пик и начала идти на убыль. Небольшой рост воды фиксируется в Белозерском и Катайском округах. Со снижением воды курганцы начинают наводить порядок в местах, где прошел паводок — проходит уборка мусора, люди сушат дома, подают заявления на оказание материальной помощи. URA.RU ведет онлайн-трансляцию со всей информацией по паводку.