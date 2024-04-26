Екатеринбуржец увел в квартиру 6-летнюю девочку, раздел и трогал ее

27 апреля 2024 в 15:23 Размер текста - 17 +

Девочка играла на улице (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 51-летний мужчина увел к себе в квартиру шестилетнюю девочку, попросил ее раздеться и трогал за разные части тела. Затем он включил порно и положил ребенка на кровать, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. «Воспитанница детского сада гуляла во дворе, к ней подошел сосед и позвал в гости. Та начала отказываться, но он взял ее за руку и увел в квартиру. Там разделся и велел раздеться ей, после стал трогать за разные части тела. Затем он включил порно и уснул», — поделился собеседник агентства. По его словам, мужчина был пьяным. После этого девочка оделась, разбудила мужчину и попросила выпустить ее из квартиры. Потом она призналась в случившемся бабушке. «Пока что уголовное дело не возбуждено, идет проверка», — уверяет инсайдер. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 51-летний мужчина увел к себе в квартиру шестилетнюю девочку, попросил ее раздеться и трогал за разные части тела. Затем он включил порно и положил ребенка на кровать, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. «Воспитанница детского сада гуляла во дворе, к ней подошел сосед и позвал в гости. Та начала отказываться, но он взял ее за руку и увел в квартиру. Там разделся и велел раздеться ей, после стал трогать за разные части тела. Затем он включил порно и уснул», — поделился собеседник агентства. По его словам, мужчина был пьяным. После этого девочка оделась, разбудила мужчину и попросила выпустить ее из квартиры. Потом она призналась в случившемся бабушке. «Пока что уголовное дело не возбуждено, идет проверка», — уверяет инсайдер. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались.