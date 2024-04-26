26 апреля 2024

Екатеринбуржец увел в квартиру 6-летнюю девочку, раздел и трогал ее

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, ребенок, детство, девочка, девочка с телефоном
Девочка играла на улице (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 51-летний мужчина увел к себе в квартиру шестилетнюю девочку, попросил ее раздеться и трогал за разные части тела. Затем он включил порно и положил ребенка на кровать, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Воспитанница детского сада гуляла во дворе, к ней подошел сосед и позвал в гости. Та начала отказываться, но он взял ее за руку и увел в квартиру. Там разделся и велел раздеться ей, после стал трогать за разные части тела. Затем он включил порно и уснул», — поделился собеседник агентства. По его словам, мужчина был пьяным.

После этого девочка оделась, разбудила мужчину и попросила выпустить ее из квартиры. Потом она призналась в случившемся бабушке. «Пока что уголовное дело не возбуждено, идет проверка», — уверяет инсайдер. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались.

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В Екатеринбурге 51-летний мужчина увел к себе в квартиру шестилетнюю девочку, попросил ее раздеться и трогал за разные части тела. Затем он включил порно и положил ребенка на кровать, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. «Воспитанница детского сада гуляла во дворе, к ней подошел сосед и позвал в гости. Та начала отказываться, но он взял ее за руку и увел в квартиру. Там разделся и велел раздеться ей, после стал трогать за разные части тела. Затем он включил порно и уснул», — поделился собеседник агентства. По его словам, мужчина был пьяным. После этого девочка оделась, разбудила мужчину и попросила выпустить ее из квартиры. Потом она призналась в случившемся бабушке. «Пока что уголовное дело не возбуждено, идет проверка», — уверяет инсайдер. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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