Екатеринбуржец увел в квартиру 6-летнюю девочку, раздел и трогал ее

В Екатеринбурге 51-летний мужчина увел к себе в квартиру шестилетнюю девочку, попросил ее раздеться и трогал за разные части тела. Затем он включил порно и положил ребенка на кровать, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах.
«Воспитанница детского сада гуляла во дворе, к ней подошел сосед и позвал в гости. Та начала отказываться, но он взял ее за руку и увел в квартиру. Там разделся и велел раздеться ей, после стал трогать за разные части тела. Затем он включил порно и уснул», — поделился собеседник агентства. По его словам, мужчина был пьяным.
После этого девочка оделась, разбудила мужчину и попросила выпустить ее из квартиры. Потом она призналась в случившемся бабушке. «Пока что уголовное дело не возбуждено, идет проверка», — уверяет инсайдер. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались.
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