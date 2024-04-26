26 апреля 2024

Пермский Политех представил нового руководителя вуза

ПНИПУ временно возглавил Антон Петроченков
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, октябрьская площадь, компрос, политехнический университет, политех
ПНИПУ вместо ушедшего с поста Анатолия Ташкинова возглавил Антон Петроченков Фото:

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) в статусе «и.о.» возглавил Антон Петроченков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«Приказом Минобрнауки России с 26 апреля исполняющим обязанности ректора Пермского Политеха назначен Антон Борисович Петроченков», — сказано в сообщении пресс-службы. Петроченков является выпускником электротехнического факультета ПНИПУ. В 2003 году он успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук, а в 2020 году — на соискание ученой степени доктора технических наук.

До назначения на должность проректора по образовательной деятельности (с 2006 года) Петроченков работал завкафедрой микропроцессорных средств автоматизации Политеха. Ранее стало известно о том, что возглавлявший с 2011 года университет Анатолий Ташкинов покинет занимаемую должность.

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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) в статусе «и.о.» возглавил Антон Петроченков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «Приказом Минобрнауки России с 26 апреля исполняющим обязанности ректора Пермского Политеха назначен Антон Борисович Петроченков», — сказано в сообщении пресс-службы. Петроченков является выпускником электротехнического факультета ПНИПУ. В 2003 году он успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук, а в 2020 году — на соискание ученой степени доктора технических наук. До назначения на должность проректора по образовательной деятельности (с 2006 года) Петроченков работал завкафедрой микропроцессорных средств автоматизации Политеха. Ранее стало известно о том, что возглавлявший с 2011 года университет Анатолий Ташкинов покинет занимаемую должность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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