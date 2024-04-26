Пермский Политех представил нового руководителя вуза

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) в статусе «и.о.» возглавил Антон Петроченков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.
«Приказом Минобрнауки России с 26 апреля исполняющим обязанности ректора Пермского Политеха назначен Антон Борисович Петроченков», — сказано в сообщении пресс-службы. Петроченков является выпускником электротехнического факультета ПНИПУ. В 2003 году он успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук, а в 2020 году — на соискание ученой степени доктора технических наук.
До назначения на должность проректора по образовательной деятельности (с 2006 года) Петроченков работал завкафедрой микропроцессорных средств автоматизации Политеха. Ранее стало известно о том, что возглавлявший с 2011 года университет Анатолий Ташкинов покинет занимаемую должность.
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) в статусе «и.о.» возглавил Антон Петроченков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «Приказом Минобрнауки России с 26 апреля исполняющим обязанности ректора Пермского Политеха назначен Антон Борисович Петроченков», — сказано в сообщении пресс-службы. Петроченков является выпускником электротехнического факультета ПНИПУ. В 2003 году он успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук, а в 2020 году — на соискание ученой степени доктора технических наук. До назначения на должность проректора по образовательной деятельности (с 2006 года) Петроченков работал завкафедрой микропроцессорных средств автоматизации Политеха. Ранее стало известно о том, что возглавлявший с 2011 года университет Анатолий Ташкинов покинет занимаемую должность.