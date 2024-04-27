Путин объяснил, от чего зависит бюджет России

Путин: развитие экономики России позитивно сказывается на федеральном бюджете
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир, топ
Путин заявил, что развитие экономики России позитивно сказывается на федеральном бюджете Фото:
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Новая экономика России

Текущее уверенное развитие экономики страны оказывает позитивное влияние на федеральный бюджет. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Поступательное развитие нашей экономики позитивно отражается на федеральном бюджете. Его доходы существенно превышают уровни прошлого года», — сказал Путин в ходе совещания. Слова главы государства приводятся на официальном сайте Кремля.

Путин отметил, что за первый квартал ненефтегазовые поступления в бюджет увеличились на 43%. В сравнении с прошлым годом, общие доходы федерального бюджета за три месяца выросли более чем в 1,5 раза. «Это значит, что и другие показатели у нас, в том числе дефицит [бюджета], — он меньше становится», — подчеркнул Путин, добавив, что таким образом «формируется солидная база для роста» бюджетных доходов на шестилетнем горизонте.

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Текущее уверенное развитие экономики страны оказывает позитивное влияние на федеральный бюджет. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе совещания по экономическим вопросам. «Поступательное развитие нашей экономики позитивно отражается на федеральном бюджете. Его доходы существенно превышают уровни прошлого года», — сказал Путин в ходе совещания. Слова главы государства приводятся на официальном сайте Кремля. Путин отметил, что за первый квартал ненефтегазовые поступления в бюджет увеличились на 43%. В сравнении с прошлым годом, общие доходы федерального бюджета за три месяца выросли более чем в 1,5 раза. «Это значит, что и другие показатели у нас, в том числе дефицит [бюджета], — он меньше становится», — подчеркнул Путин, добавив, что таким образом «формируется солидная база для роста» бюджетных доходов на шестилетнем горизонте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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