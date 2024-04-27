Пауэрлифтер Екатерина Зайцева стала участницей шоу «Удивительные люди»
Жительница Магнитогорска Челябинской области Екатерина Зайцева стала участницей шоу «Удивительные люди» на телеканале «Россия 1». В выпуске программы она перекинула через себя 15 парней общим весом 831 килограмм, сообщили в соцсетях телеканала.
«Самая сильная женщина России за полторы минуты подняла 831 килограммов», — сообщил телеканал «Россия-1». Свою силу в эфире шоу показала челябинка Екатерина Зайцева.
Зайцева является победительницей международного турнира «Мистер Олимпия». В шоу она поборется за пять миллионов рублей.
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