В шоу «Удивительные люди» спортсменка из Магнитогорска подняла 831 килограмм. Видео

27 апреля 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Пауэрлифтер Екатерина Зайцева стала участницей шоу «Удивительные люди» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жительница Магнитогорска Челябинской области Екатерина Зайцева стала участницей шоу «Удивительные люди» на телеканале «Россия 1». В выпуске программы она перекинула через себя 15 парней общим весом 831 килограмм, сообщили в соцсетях телеканала. «Самая сильная женщина России за полторы минуты подняла 831 килограммов», — сообщил телеканал «Россия-1». Свою силу в эфире шоу показала челябинка Екатерина Зайцева. Зайцева является победительницей международного турнира «Мистер Олимпия». В шоу она поборется за пять миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Магнитогорска Челябинской области Екатерина Зайцева стала участницей шоу «Удивительные люди» на телеканале «Россия 1». В выпуске программы она перекинула через себя 15 парней общим весом 831 килограмм, сообщили в соцсетях телеканала. «Самая сильная женщина России за полторы минуты подняла 831 килограммов», — сообщил телеканал «Россия-1». Свою силу в эфире шоу показала челябинка Екатерина Зайцева. Зайцева является победительницей международного турнира «Мистер Олимпия». В шоу она поборется за пять миллионов рублей.