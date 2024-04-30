Стоимость яиц первой категории к Пасхе снизилась на 5,4% Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске к Пасхе, которую отмечают 5 мая, подешевели на 5,4% яйца первой категории. URA.RU рассказывает, где выгоднее закупиться к празднику.

Больше всего цена снизилась на первую категорию яиц — на 5,4%. Средняя стоимость по Челябинску составила 127,4 рубля за десяток. Яйца категории СО обойдутся в 136,1 рубля (снижение на 1,8%). На вторую категорию при этом зафиксировано повышение стоимости на 3,6% — до 115,6 рубля.

Яйца первой и второй категорий дешевле всего можно купить в магазинах сети «Магнит». Средняя стоимость составляет 109,9 и 99,9 рубля соответственно. Десяток категории СО там обойдется в 140 рублей. Самые дешевые отборные яйца оказались в сети «Ашан» — 125 рублей за десяток. Там же стоимость категории С1 составила 118 рублей, а С2 — 112,6 рубля. В сети «Пятерочка» отборные яйца обойдутся в 133,2 рубля, первой категории — в 124,5 рубля, а второй категории — в 109,9 рубля.

В магазинах «Лента» десяток СО в среднем стоит 147,4 рубля, С1 — 145,6 рубля, а С2 — 136 рублей. В сети Spar на отборные яйца и первой категории установили цену в 134,9 рубля, второй категории в наличии не представлено. В магазинах «Монетка» стоимость десятка С1 составит 132,4 рубля, С2 — 119,9 рубля. Там в наличии нет отборных яиц.

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