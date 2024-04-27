«Коммерсант»: арестован экс-подчиненный замглавы Минобороны Иванова

27 апреля 2024 в 22:15 Размер текста - 17 +

Антон Филатов отправлен под арест на два месяца Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Бывший подчиненный экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова Антон Филатов арестован. Его обвиняют в особо крупной растрате. Об этом сообщают СМИ. «Басманный суд арестовал бывшего руководителя нескольких подведомственных Минобороны компаний Антона Филатова. Следствие обвиняет его в особо крупной растрате», — сообщает газета « Коммерсант ». Размер суммы не уточняется. Филатов ранее помогал Иванову руководить стройками для нужд Минобороны РФ. По данным газеты, Филатова отправили под арест, потому что на свободе он может скрыться от следствия. Адвокаты уверяли, что этого не произойдет. Однако судья Тимур Вахрамеев им не поверил и вынес решение об отправке Филатова в СИЗО на два месяца. Сам Филатов с 2002 по 2010 года был на руководящих постах предприятий оборонно-промышленного комплекса России. После он ушел в коммерцию. В 2012 году он стал советником Иванова, когда тот был заместителем председателя правительства Московской области. В 2013 году он стал работать в «Оборонлогистика», по некоторым данным. Сам Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По данным СМИ, ее сумма превышает один миллиард рублей. На должности замминистра главы Минобороны Иванов строил роскошные поместья, а его семья часто летала отдыхать в страны НАТО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший подчиненный экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова Антон Филатов арестован. Его обвиняют в особо крупной растрате. Об этом сообщают СМИ. «Басманный суд арестовал бывшего руководителя нескольких подведомственных Минобороны компаний Антона Филатова. Следствие обвиняет его в особо крупной растрате», — сообщает газета «Коммерсант». Размер суммы не уточняется. Филатов ранее помогал Иванову руководить стройками для нужд Минобороны РФ. По данным газеты, Филатова отправили под арест, потому что на свободе он может скрыться от следствия. Адвокаты уверяли, что этого не произойдет. Однако судья Тимур Вахрамеев им не поверил и вынес решение об отправке Филатова в СИЗО на два месяца. Сам Филатов с 2002 по 2010 года был на руководящих постах предприятий оборонно-промышленного комплекса России. После он ушел в коммерцию. В 2012 году он стал советником Иванова, когда тот был заместителем председателя правительства Московской области. В 2013 году он стал работать в «Оборонлогистика», по некоторым данным. Сам Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По данным СМИ, ее сумма превышает один миллиард рублей. На должности замминистра главы Минобороны Иванов строил роскошные поместья, а его семья часто летала отдыхать в страны НАТО.