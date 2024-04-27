Mash узнал, как экс-замглавы Минобороны строил тайное поместье. Видео

Mash: тайное поместье экс-замглавы Минобороны на берегу Волги строили 4 года
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Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
Тимура Иванова обвиняют в получении крупной взятки Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Тайное поместье экс-замминистра Минобороны Тимура Иванова на берегу Волги строили четыре года. У работников отбирали телефоны, им запрещали выходить за пределы участка. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Несостоявшееся родовое поместье экс-замминистра обороны Тимура Иванова за почти два миллиарда рублей — новая Зона 51. Его четыре года строили в строжайшей тайне, работников везли издалека, отбирали телефоны, запрещали выходить и распространяться», — говорится в публикации.

По данным Mash, для строительства привлекали людей только из Твери или соседних регионов. На других действовал запрет. Со всеми ними подписывался договор о неразглашении. Это сделано специально, чтобы никто не узнал о стройке.

Участок обнесен глухим забором и окружен сосновым лесом. В самом поместье стоят глушители сигнала. На территории находятся: вертолетная площадка, ангар для воздушного транспорта и временный домик для рабочих.

Это не единственный участок, который находится в подчинении семьи Иванова. Они также владели знаменитым домом из романа «Мастер и Маргарита»

Иванов обвиняется в получении взятки в более одного миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте 24 апреля. После этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности. Сейчас он находится в СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, передает Pravda.ru.

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Тайное поместье экс-замминистра Минобороны Тимура Иванова на берегу Волги строили четыре года. У работников отбирали телефоны, им запрещали выходить за пределы участка. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Несостоявшееся родовое поместье экс-замминистра обороны Тимура Иванова за почти два миллиарда рублей — новая Зона 51. Его четыре года строили в строжайшей тайне, работников везли издалека, отбирали телефоны, запрещали выходить и распространяться», — говорится в публикации. По данным Mash, для строительства привлекали людей только из Твери или соседних регионов. На других действовал запрет. Со всеми ними подписывался договор о неразглашении. Это сделано специально, чтобы никто не узнал о стройке. Участок обнесен глухим забором и окружен сосновым лесом. В самом поместье стоят глушители сигнала. На территории находятся: вертолетная площадка, ангар для воздушного транспорта и временный домик для рабочих. Это не единственный участок, который находится в подчинении семьи Иванова. Они также владели знаменитым домом из романа «Мастер и Маргарита» Иванов обвиняется в получении взятки в более одного миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте 24 апреля. После этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности. Сейчас он находится в СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, передает Pravda.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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