Mash узнал, как экс-замглавы Минобороны строил тайное поместье. Видео

Mash: тайное поместье экс-замглавы Минобороны на берегу Волги строили 4 года

27 апреля 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

Тимура Иванова обвиняют в получении крупной взятки Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Тайное поместье экс-замминистра Минобороны Тимура Иванова на берегу Волги строили четыре года. У работников отбирали телефоны, им запрещали выходить за пределы участка. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Несостоявшееся родовое поместье экс-замминистра обороны Тимура Иванова за почти два миллиарда рублей — новая Зона 51. Его четыре года строили в строжайшей тайне, работников везли издалека, отбирали телефоны, запрещали выходить и распространяться», — говорится в публикации. По данным Mash, для строительства привлекали людей только из Твери или соседних регионов. На других действовал запрет. Со всеми ними подписывался договор о неразглашении. Это сделано специально, чтобы никто не узнал о стройке. Участок обнесен глухим забором и окружен сосновым лесом. В самом поместье стоят глушители сигнала. На территории находятся: вертолетная площадка, ангар для воздушного транспорта и временный домик для рабочих. Это не единственный участок, который находится в подчинении семьи Иванова. Они также владели знаменитым домом из романа «Мастер и Маргарита» Иванов обвиняется в получении взятки в более одного миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте 24 апреля. После этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности. Сейчас он находится в СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы , передает Pravda.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тайное поместье экс-замминистра Минобороны Тимура Иванова на берегу Волги строили четыре года. У работников отбирали телефоны, им запрещали выходить за пределы участка. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Несостоявшееся родовое поместье экс-замминистра обороны Тимура Иванова за почти два миллиарда рублей — новая Зона 51. Его четыре года строили в строжайшей тайне, работников везли издалека, отбирали телефоны, запрещали выходить и распространяться», — говорится в публикации. По данным Mash, для строительства привлекали людей только из Твери или соседних регионов. На других действовал запрет. Со всеми ними подписывался договор о неразглашении. Это сделано специально, чтобы никто не узнал о стройке. Участок обнесен глухим забором и окружен сосновым лесом. В самом поместье стоят глушители сигнала. На территории находятся: вертолетная площадка, ангар для воздушного транспорта и временный домик для рабочих. Это не единственный участок, который находится в подчинении семьи Иванова. Они также владели знаменитым домом из романа «Мастер и Маргарита» Иванов обвиняется в получении взятки в более одного миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте 24 апреля. После этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности. Сейчас он находится в СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, передает Pravda.ru.