Курганские казаки поехали на лошадях в Монголию. Фото

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Казаки из Кургана организовали конный поход в Улан-Батор Фото:

Казаки из Кургана отправились 27 апреля в конный поход в Монголию, чтобы посетить мемориальный комплекс Зайсан. Об этом URA.RU рассказал атаман казачества РФ по Курганской области Сергей Попов.

«От Троицкого храма в Кургане стартовал международный конный поход дружбы в Монголию, посвященный 85-летию победы на реке Халхин-Гол. Казаки проедут на лошадях русской и монгольской породы 4100 км до Улан-Батора, где находится мемориал Зайсан», — сообщил Попов.

Одна из целей похода заключается в укреплении межнациональной и межконфессиональной дружбы. Также казаки отдадут дань памяти монгольским и советским воинам, которые были союзниками в борьбе с японским милитаризмом и германским нацизмом, подчеркнул Попов.

Курганские казаки отправились в конный поход в Улан-Батор
Курганские казаки отправились в конный поход в Улан-Батор
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Казаки из Кургана отправились 27 апреля в конный поход в Монголию, чтобы посетить мемориальный комплекс Зайсан. Об этом URA.RU рассказал атаман казачества РФ по Курганской области Сергей Попов. «От Троицкого храма в Кургане стартовал международный конный поход дружбы в Монголию, посвященный 85-летию победы на реке Халхин-Гол. Казаки проедут на лошадях русской и монгольской породы 4100 км до Улан-Батора, где находится мемориал Зайсан», — сообщил Попов. Одна из целей похода заключается в укреплении межнациональной и межконфессиональной дружбы. Также казаки отдадут дань памяти монгольским и советским воинам, которые были союзниками в борьбе с японским милитаризмом и германским нацизмом, подчеркнул Попов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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