Казаки из Кургана организовали конный поход в Улан-Батор Фото: Анна Майорова © URA.RU

Казаки из Кургана отправились 27 апреля в конный поход в Монголию, чтобы посетить мемориальный комплекс Зайсан. Об этом URA.RU рассказал атаман казачества РФ по Курганской области Сергей Попов.

«От Троицкого храма в Кургане стартовал международный конный поход дружбы в Монголию, посвященный 85-летию победы на реке Халхин-Гол. Казаки проедут на лошадях русской и монгольской породы 4100 км до Улан-Батора, где находится мемориал Зайсан», — сообщил Попов.

Одна из целей похода заключается в укреплении межнациональной и межконфессиональной дружбы. Также казаки отдадут дань памяти монгольским и советским воинам, которые были союзниками в борьбе с японским милитаризмом и германским нацизмом, подчеркнул Попов.

Курганские казаки отправились в конный поход в Улан-Батор Фото: предоставил Сергей Попов