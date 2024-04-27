CNN: США получили рычаги влияния на Украину при помощи нового финансирования

28 апреля 2024 в 00:03 Размер текста - 17 +

Белый дом усилит влияние на Украине Фото: Сергей Русанов Власти США получили дополнительные рычаги влияния на Украину после предоставления ей финансовой помощи на десятки миллиардов долларов. Об этом сообщил американский телеканал. «Новое вливание помощи дает США много рычагов воздействия на Украину. До сих пор Вашингтон по большей части отказывался использовать свое влияние», — передает телеканал CNN. Ранее бывший сотрудник аналитического центра Американского института предпринимательства Кори Шаке в интервью журналу The Economist рассказала, что США увеличили свое влияние в Европе из-за поставок военной помощи Украине. Она добавила, что Америка заставит европейские страны заняться послевоенным восстановлением Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти США получили дополнительные рычаги влияния на Украину после предоставления ей финансовой помощи на десятки миллиардов долларов. Об этом сообщил американский телеканал. «Новое вливание помощи дает США много рычагов воздействия на Украину. До сих пор Вашингтон по большей части отказывался использовать свое влияние», — передает телеканал CNN. Ранее бывший сотрудник аналитического центра Американского института предпринимательства Кори Шаке в интервью журналу The Economist рассказала, что США увеличили свое влияние в Европе из-за поставок военной помощи Украине. Она добавила, что Америка заставит европейские страны заняться послевоенным восстановлением Украины.