The Economist: США потребуют от европейцев платить за восстановление Украины

19 февраля 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Восстановлением Украины после спецоперации будут заниматься европейские страны, заявила Кори Шаке Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США увеличили свое влияние в Европе из-за поставок военной помощи Украине. Поэтому Америка заставит европейские страны заняться послевоенным восстановлением Украины. Об этом заявила бывший сотрудник аналитического центра Американского института предпринимательства Кори Шаке в интервью с журналом The Economist. «Что выберет Америка, когда горячий конфликт закончится, а Украине нужно восстанавливаться во время вооруженного мира? Американские официальные лица будут утверждать, что, поскольку они оказали большую часть помощи во время боевых действий, европейцы должны платить за восстановление и перевооружение Украины», — заявила Кори Шаке в разговоре с The Economist . В материале уточняется, что США сильно увеличили свое влияние в Европе и стали «главной европейской державой». В материале говорится, что страны Запада не в состоянии вооружить Украину для победы. Такая же проблема будет обстоять и в мирное время. Украина выпускает 5000-6000 снарядов в день, что соизмеримо с ежегодными закупками одной небольшой страны в НАТО до 24 февраля 2022 года. После окончания Холодной войны западная оборонная промышленность находилась в состоянии упадка, отмечается в материале. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали вводить против России санкции. В августе 2022 года Министерства обороны США сообщило, что с 2014 года Пентагон выделил Украине 15,5 миллиарда долларов «военной помощи». Зимой 2023 года несколько стран Запада заявили о начале поставок танков на Украину. Актер Иван Охлобыстин заявил, что за каждый подбитый американский танк M1 Abrams военные получат премию в 10 миллионов рублей, передает A42.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США увеличили свое влияние в Европе из-за поставок военной помощи Украине. Поэтому Америка заставит европейские страны заняться послевоенным восстановлением Украины. Об этом заявила бывший сотрудник аналитического центра Американского института предпринимательства Кори Шаке в интервью с журналом The Economist. «Что выберет Америка, когда горячий конфликт закончится, а Украине нужно восстанавливаться во время вооруженного мира? Американские официальные лица будут утверждать, что, поскольку они оказали большую часть помощи во время боевых действий, европейцы должны платить за восстановление и перевооружение Украины», — заявила Кори Шаке в разговоре с The Economist. В материале уточняется, что США сильно увеличили свое влияние в Европе и стали «главной европейской державой». В материале говорится, что страны Запада не в состоянии вооружить Украину для победы. Такая же проблема будет обстоять и в мирное время. Украина выпускает 5000-6000 снарядов в день, что соизмеримо с ежегодными закупками одной небольшой страны в НАТО до 24 февраля 2022 года. После окончания Холодной войны западная оборонная промышленность находилась в состоянии упадка, отмечается в материале. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали вводить против России санкции. В августе 2022 года Министерства обороны США сообщило, что с 2014 года Пентагон выделил Украине 15,5 миллиарда долларов «военной помощи». Зимой 2023 года несколько стран Запада заявили о начале поставок танков на Украину. Актер Иван Охлобыстин заявил, что за каждый подбитый американский танк M1 Abrams военные получат премию в 10 миллионов рублей, передает A42.RU.