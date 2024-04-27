Аналитики назвали топ люксовых авто, продающихся в ЯНАО. Фото

В ЯНАО топ премиум авто, выставленных на продажу, возглавил джип Mercedes-Benz

28 апреля 2024 в 05:12 Размер текста - 17 +

Внедорожник Mercedes-Benz G-класса продается в ЯНАО за 18,5 миллиона рублей Фото: pixabay.com © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) на продажу выставлен премиум-внедорожник Mercedes-Benz G-класс. Согласно объявлению на популярном портале, в округе это один из самых дорогих автомобилей и его цена составляет 18,5 миллиона рублей. Подборку люксовых авто на Ямале корреспонденту URA.RU подготовили специалисты портала «Авито Авто». «В топ-3 по цене автомобилей премиум-класса в ЯНАО на портале попали машины немецких и японских производителей. В Салехарде продается Mercedes-Benz G-класс 2020 года выпуска. Это представитель поколения W463 (2018—2024), отличающийся своей надежностью и мощностью как солидный внедорожник. Автомобиль выставлен на продажу за 18 500 000 рублей, оснащен престижной комплектацией и находится в безупречном состоянии. Кузов защищен антигравийной бронепленкой, включая лобовое стекло и пороги. Салон оборудован массажными креслами, системами вентиляции и обогрева всех сидений, а также подсветкой салона на 60 цветов, что создает уют и комфорт даже в длительных поездках», — сообщают аналитики портала. В Салехарде продается Mercedes-Benz G-класс 2020 года выпуска за 18,5 миллина рублей Авито Фото: Второе место в рейтинге люксовых авто, продающихся на Ямале, занял Toyota Land Cruiser 3.5 AT за 11 700 000 рублей, выпущенный в 2021 году. Объявление размещено в Губкинском. Внедорожник сочетает в себе надежность с современными технологиями и улучшенной комфортабельностью. Автомобиль оснащен 3.5-литровым бензиновым двигателем на 415 лошадиных сил, который в сочетании с автоматической коробкой передач и системой полного привода обеспечивает высокую производительность в любых условиях. С пробегом всего 28 100 километров и задокументированной историей обслуживания, автомобиль сохраняет отличное состояние. Он не участвовал в ДТП, имеет чистую историю использования и двух владельцев по ПТС. В Губкинском Toyota Land Cruiser продается за 11,7 миллиона рублей Авито Фото: На третьем месте, по данным экспертов расположился Porsche Panamera Turbo 2017 года выпуска. Автомобиль также продается в Губкинском за 10 500 000 рублей. Автомобиль оборудован 4.0-литровым бензиновым двигателем с мощностью 550 лошадиных сил и современной роботизированной коробкой передач PDK, что обеспечивает высокую производительность и отличное управление. Полный привод гарантирует стабильность и безопасность при любых погодных условиях. Пробег автомобиля составляет 63 700 км, что подтверждается 9 записями в отчете Автотеки. С двумя владельцами по ПТС и без истории ДТП, машина находится в отличном состоянии, отметили эксперты «Авито Авто». Porsche Panamera Turbo 2017 года выпуска также продается в Губкинском за 10,5 миллиона рублей Авито Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) на продажу выставлен премиум-внедорожник Mercedes-Benz G-класс. Согласно объявлению на популярном портале, в округе это один из самых дорогих автомобилей и его цена составляет 18,5 миллиона рублей. Подборку люксовых авто на Ямале корреспонденту URA.RU подготовили специалисты портала «Авито Авто». «В топ-3 по цене автомобилей премиум-класса в ЯНАО на портале попали машины немецких и японских производителей. В Салехарде продается Mercedes-Benz G-класс 2020 года выпуска. Это представитель поколения W463 (2018—2024), отличающийся своей надежностью и мощностью как солидный внедорожник. Автомобиль выставлен на продажу за 18 500 000 рублей, оснащен престижной комплектацией и находится в безупречном состоянии. Кузов защищен антигравийной бронепленкой, включая лобовое стекло и пороги. Салон оборудован массажными креслами, системами вентиляции и обогрева всех сидений, а также подсветкой салона на 60 цветов, что создает уют и комфорт даже в длительных поездках», — сообщают аналитики портала. Второе место в рейтинге люксовых авто, продающихся на Ямале, занял Toyota Land Cruiser 3.5 AT за 11 700 000 рублей, выпущенный в 2021 году. Объявление размещено в Губкинском. Внедорожник сочетает в себе надежность с современными технологиями и улучшенной комфортабельностью. Автомобиль оснащен 3.5-литровым бензиновым двигателем на 415 лошадиных сил, который в сочетании с автоматической коробкой передач и системой полного привода обеспечивает высокую производительность в любых условиях. С пробегом всего 28 100 километров и задокументированной историей обслуживания, автомобиль сохраняет отличное состояние. Он не участвовал в ДТП, имеет чистую историю использования и двух владельцев по ПТС. На третьем месте, по данным экспертов расположился Porsche Panamera Turbo 2017 года выпуска. Автомобиль также продается в Губкинском за 10 500 000 рублей. Автомобиль оборудован 4.0-литровым бензиновым двигателем с мощностью 550 лошадиных сил и современной роботизированной коробкой передач PDK, что обеспечивает высокую производительность и отличное управление. Полный привод гарантирует стабильность и безопасность при любых погодных условиях. Пробег автомобиля составляет 63 700 км, что подтверждается 9 записями в отчете Автотеки. С двумя владельцами по ПТС и без истории ДТП, машина находится в отличном состоянии, отметили эксперты «Авито Авто».