27 апреля 2024

Mash: блогер Асхаб Тамаев влетел в столб в районе «Москва-Сити». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Колодец, куда провалился подросток. Екатеринбург, видеофиксация, столб, многоквартирный дом, камеры видеонаблюдения
Автомобиль блогера ударился о столб Фото:

В Москве блогер Асхаб Тамаев врезался в столб во время поездки ночью 28 апреля. По словам очевидцев, его автомобиль BMW M5 отбросило после столкновения с другой машиной.

«Блогер Асхаб Тамаев влетел в столб в районе Москва-Сити во время ночного заезда. Интернет-звезда на своем BMW M5 столкнулся с другой BMW и улетел с проезжей части», — сообщили очевидцы telegram-каналу Mash. В происшествии никто не пострадал.

В канале уточнили, что Тамаев очень любит свой автомобиль стоимостью около 30 миллионов рублей. По его словам, машина разгоняется до 100 км/ч за 1,8 секунды.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу московского ГИБДД. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Москве блогер Асхаб Тамаев врезался в столб во время поездки ночью 28 апреля. По словам очевидцев, его автомобиль BMW M5 отбросило после столкновения с другой машиной. «Блогер Асхаб Тамаев влетел в столб в районе Москва-Сити во время ночного заезда. Интернет-звезда на своем BMW M5 столкнулся с другой BMW и улетел с проезжей части», — сообщили очевидцы telegram-каналу Mash. В происшествии никто не пострадал. В канале уточнили, что Тамаев очень любит свой автомобиль стоимостью около 30 миллионов рублей. По его словам, машина разгоняется до 100 км/ч за 1,8 секунды. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу московского ГИБДД. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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