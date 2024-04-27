Mash: блогер Асхаб Тамаев влетел в столб в районе «Москва-Сити». Видео

28 апреля 2024 в 06:07 Размер текста - 17 +

Автомобиль блогера ударился о столб Фото: Илья Московец © URA.RU В Москве блогер Асхаб Тамаев врезался в столб во время поездки ночью 28 апреля. По словам очевидцев, его автомобиль BMW M5 отбросило после столкновения с другой машиной. «Блогер Асхаб Тамаев влетел в столб в районе Москва-Сити во время ночного заезда. Интернет-звезда на своем BMW M5 столкнулся с другой BMW и улетел с проезжей части», — сообщили очевидцы telegram-каналу Mash. В происшествии никто не пострадал. В канале уточнили, что Тамаев очень любит свой автомобиль стоимостью около 30 миллионов рублей. По его словам, машина разгоняется до 100 км/ч за 1,8 секунды. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу московского ГИБДД. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве блогер Асхаб Тамаев врезался в столб во время поездки ночью 28 апреля. По словам очевидцев, его автомобиль BMW M5 отбросило после столкновения с другой машиной. «Блогер Асхаб Тамаев влетел в столб в районе Москва-Сити во время ночного заезда. Интернет-звезда на своем BMW M5 столкнулся с другой BMW и улетел с проезжей части», — сообщили очевидцы telegram-каналу Mash. В происшествии никто не пострадал. В канале уточнили, что Тамаев очень любит свой автомобиль стоимостью около 30 миллионов рублей. По его словам, машина разгоняется до 100 км/ч за 1,8 секунды. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу московского ГИБДД. На момент публикации новости ответ получить не удалось.