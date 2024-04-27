В города ЯНАО ко Дню Победы придет потепление до +13 градусов

28 апреля 2024 в 08:10 Размер текста - 17 +

В Салехарде 9 мая ветер усилится до 12 метров в секунду Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Ноябрьске и Муравленко 8 и 9 мая температура воздуха прогреется от 9 до 13 градусов. Такие данные сообщают синоптики сервиса Gismeteo. «В Ноябрьске и Муравленко днем 8 мая столбики термометров поднимутся до +9, +13 градусов, а ночью похолодает до +2 градусов. С 9 по 11 мая в городах ожидается днем от +6 до +9 градусов, а ночью прогнозируется похолодание до +1 градуса», — сообщается на сайте сервиса. Небольшие осадки в виде мокрого снега возможны 8 и 9 мая, в последующие дни будет солнечно, ветер от 3 м/с к 11 мая усилится до 9-11 м/с. В Салехарде с 8 по 11 мая дневные температуры не превысят +4 градуса, а ночью похолодает до -3 градусов. Осадки не ожидаются, а наиболее сильный ветер до 12 м/с ждет жителей столицы Ямала 9 мая, а в остальные дни его скорость прогнозируется от 7 до 11 м/с. В Новом Уренгое с 8 по 11 мая температура воздуха составит +1, +2 градуса, а ночью опустится до -3. Ожидается снег 8 мая, в дальнейшем осадки не прогнозируются, а ветер будет дуть со скоростью 4-11 м/с. В Надыме теплее всего будет 11 мая — днем +5 градусов, а ночью — 0. В остальные дни с 8 до 10 мая ожидается ночью до -1 градуса, а днем — +1 градус. Возможны осадки в виде мокрого снега и ветер до 12 метров в секунду. В Лабытнанги и Тарко-Сале дневные температуры с 8 по 11 мая ожидаются от +2 до +6 градусов, а ночные — до -3. В Тарко-Сале синоптики прогнозируют мокрый снег, а в Лабытнанги — без осадков. Ветер в эти дни усилится от 3 до 12 метров в секунду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске и Муравленко 8 и 9 мая температура воздуха прогреется от 9 до 13 градусов. Такие данные сообщают синоптики сервиса Gismeteo. «В Ноябрьске и Муравленко днем 8 мая столбики термометров поднимутся до +9, +13 градусов, а ночью похолодает до +2 градусов. С 9 по 11 мая в городах ожидается днем от +6 до +9 градусов, а ночью прогнозируется похолодание до +1 градуса», — сообщается на сайте сервиса. Небольшие осадки в виде мокрого снега возможны 8 и 9 мая, в последующие дни будет солнечно, ветер от 3 м/с к 11 мая усилится до 9-11 м/с. В Салехарде с 8 по 11 мая дневные температуры не превысят +4 градуса, а ночью похолодает до -3 градусов. Осадки не ожидаются, а наиболее сильный ветер до 12 м/с ждет жителей столицы Ямала 9 мая, а в остальные дни его скорость прогнозируется от 7 до 11 м/с. В Новом Уренгое с 8 по 11 мая температура воздуха составит +1, +2 градуса, а ночью опустится до -3. Ожидается снег 8 мая, в дальнейшем осадки не прогнозируются, а ветер будет дуть со скоростью 4-11 м/с. В Надыме теплее всего будет 11 мая — днем +5 градусов, а ночью — 0. В остальные дни с 8 до 10 мая ожидается ночью до -1 градуса, а днем — +1 градус. Возможны осадки в виде мокрого снега и ветер до 12 метров в секунду. В Лабытнанги и Тарко-Сале дневные температуры с 8 по 11 мая ожидаются от +2 до +6 градусов, а ночные — до -3. В Тарко-Сале синоптики прогнозируют мокрый снег, а в Лабытнанги — без осадков. Ветер в эти дни усилится от 3 до 12 метров в секунду.