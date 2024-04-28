Директор группы «Коррозия металла» получила сотрясение при задержании

28 апреля 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

Несколько человек получили повреждения при задержании, заявила Мария Рунова Фото: Владимир Андреев © URA.RU У директора музыкальной группы «Коррозия металла» Марии Руновой после задержания есть подозрение на серьезную черепно-мозговую травму. Об этом стало известно со слов самой женщины. «Есть подозрение на черепно-мозговую травму», — передает слова Руновой telegram-канал Shot. Она добавила, что четыре человека в масках напали на нее, повалили с ног, после чего она упала на асфальт, получив удар по затылку. На теле у Марии обнаружены синяки, ссадины и ушибы. Она была обследована медиками. По ее словам, во время задержания пострадали и другие люди. Директор группы сообщила, что лидер коллектива Сергей Троицкий все еще находится в отделении вместе с двумя гитаристами «Коррозии металла». Она надеется, что судебное разбирательство состоится в понедельник и планируемое турне группы не будет отменено. На встрече с представителями СМИ Мария заявила, что группа не использует нацистскую символику, а символ коловрата, использованный во время концерта, не является запрещенным. В ходе концерта в одном из ночных клубов Нижнего Новгорода 28 апреля были задержаны правоохранительными органами участники группы «Коррозия металла». Причиной для задержания послужила демонстрация нацистской символики Сергеем Троицким. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У директора музыкальной группы «Коррозия металла» Марии Руновой после задержания есть подозрение на серьезную черепно-мозговую травму. Об этом стало известно со слов самой женщины. «Есть подозрение на черепно-мозговую травму», — передает слова Руновой telegram-канал Shot. Она добавила, что четыре человека в масках напали на нее, повалили с ног, после чего она упала на асфальт, получив удар по затылку. На теле у Марии обнаружены синяки, ссадины и ушибы. Она была обследована медиками. По ее словам, во время задержания пострадали и другие люди. Директор группы сообщила, что лидер коллектива Сергей Троицкий все еще находится в отделении вместе с двумя гитаристами «Коррозии металла». Она надеется, что судебное разбирательство состоится в понедельник и планируемое турне группы не будет отменено. На встрече с представителями СМИ Мария заявила, что группа не использует нацистскую символику, а символ коловрата, использованный во время концерта, не является запрещенным. В ходе концерта в одном из ночных клубов Нижнего Новгорода 28 апреля были задержаны правоохранительными органами участники группы «Коррозия металла». Причиной для задержания послужила демонстрация нацистской символики Сергеем Троицким.