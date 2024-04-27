27 апреля 2024

Акционер крупного уральского банка погиб при загадочных обстоятельствах

Скончался акционер УБРиР Сергей Скубаков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
Сергей Скубаков вел активную предпринимательскую деятельность Фото:

Скончался Сергей Скубаков — акционер «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР), совладелец ООО «СВ-Металл-Групп» и ООО «ПКФ „Орис“». Об этом URA.RU сообщил источник в деловых кругах. Информацию агентству подтвердили в пресс-службе УБРиР.

«Сергей Скубаков длительное время являлся одним из акционеров УБРиР. Банк приносит искренние соболезнования родным и близким Сергея Вадимовича в связи с его скоропостижной гибелью. По нашим данным, причины смерти связаны с личными обстоятельствами, не относящимися к деятельности банка», — уточнили в компании.

Источник URA.RU озвучил версию о суициде. Супруга Сергея Скубакова отказалась обсуждать обстоятельства его гибели с корреспондентом.

В состав учредителей «СВ-Металл-Групп» Скубаков вошел в сентябре 2018 года. Компания, занимающаяся заготовкой, хранением, переработкой и реализация лома и отходов цветных металлов и поставками металлопроката, в 2023 году заработала 70 миллионов рублей (в 2022-м было 178,9 млн). А долю (51%) в «ПКФ „Орис“» (производитель меди) Скубаков приобрел в 2022-м. По итогам 2023-го предприятие показало прибыль в 1,8 млн. Ранее Скубаков также был в числе совладельцев ООО «Капитал», базы отдыха «Дальний Кордон» (офисы обеих компаний — в Екатеринбурге) и ООО «ЭС ДИ Джи» (Челябинск).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Скончался Сергей Скубаков — акционер «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР), совладелец ООО «СВ-Металл-Групп» и ООО «ПКФ „Орис“». Об этом URA.RU сообщил источник в деловых кругах. Информацию агентству подтвердили в пресс-службе УБРиР. «Сергей Скубаков длительное время являлся одним из акционеров УБРиР. Банк приносит искренние соболезнования родным и близким Сергея Вадимовича в связи с его скоропостижной гибелью. По нашим данным, причины смерти связаны с личными обстоятельствами, не относящимися к деятельности банка», — уточнили в компании. Источник URA.RU озвучил версию о суициде. Супруга Сергея Скубакова отказалась обсуждать обстоятельства его гибели с корреспондентом. В состав учредителей «СВ-Металл-Групп» Скубаков вошел в сентябре 2018 года. Компания, занимающаяся заготовкой, хранением, переработкой и реализация лома и отходов цветных металлов и поставками металлопроката, в 2023 году заработала 70 миллионов рублей (в 2022-м было 178,9 млн). А долю (51%) в «ПКФ „Орис“» (производитель меди) Скубаков приобрел в 2022-м. По итогам 2023-го предприятие показало прибыль в 1,8 млн. Ранее Скубаков также был в числе совладельцев ООО «Капитал», базы отдыха «Дальний Кордон» (офисы обеих компаний — в Екатеринбурге) и ООО «ЭС ДИ Джи» (Челябинск).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...