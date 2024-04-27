27 апреля 2024

В Екатеринбурге воспитатель пнула ребенка ногой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Карабаш. Челябинск., детский сад
Инцидент произошел во время прогулки (архивное фото) Фото:

В детском саду в Екатеринбурге воспитатель во время прогулки на площадке пнула ребенка ногой. Малыш упал и заплакал, но женщина даже не подошла к нему. Случившееся попало на видео.

«Женщина подметала песочницу, перешла к лавочке, на которой сидели дети и вместо того, чтобы попросить воспитанников отойти, отправила ближнего на землю с ноги. Ребенок упал, заплакал, но сотруднице было плевать — она даже не подошла к малышу, спокойно продолжив подметать скамейку», — передает telegram-канал «112».

Этой видеозаписью заинтересовались правоохранители, сказано в тексте. Детский сад проверят.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской администрации. Ответ ожидается.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что заявлений по данному факту не поступало. Информация проверяется.

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В детском саду в Екатеринбурге воспитатель во время прогулки на площадке пнула ребенка ногой. Малыш упал и заплакал, но женщина даже не подошла к нему. Случившееся попало на видео. «Женщина подметала песочницу, перешла к лавочке, на которой сидели дети и вместо того, чтобы попросить воспитанников отойти, отправила ближнего на землю с ноги. Ребенок упал, заплакал, но сотруднице было плевать — она даже не подошла к малышу, спокойно продолжив подметать скамейку», — передает telegram-канал «112». Этой видеозаписью заинтересовались правоохранители, сказано в тексте. Детский сад проверят. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской администрации. Ответ ожидается. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что заявлений по данному факту не поступало. Информация проверяется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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