В детском саду в Екатеринбурге воспитатель во время прогулки на площадке пнула ребенка ногой. Малыш упал и заплакал, но женщина даже не подошла к нему. Случившееся попало на видео.
«Женщина подметала песочницу, перешла к лавочке, на которой сидели дети и вместо того, чтобы попросить воспитанников отойти, отправила ближнего на землю с ноги. Ребенок упал, заплакал, но сотруднице было плевать — она даже не подошла к малышу, спокойно продолжив подметать скамейку», — передает telegram-канал «112».
Этой видеозаписью заинтересовались правоохранители, сказано в тексте. Детский сад проверят.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской администрации. Ответ ожидается.
В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что заявлений по данному факту не поступало. Информация проверяется.
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