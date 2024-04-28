Кто такой Сергей «Паук» Троицкий и за что его задержали в Нижнем Новгороде

Участники группы «Коррозия металла» были задержаны в Нижнем Новгороде

28 апреля 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

Сергей Троицкий несколько раз участвовал в выборах Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Лидера группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого (сценический псевдоним — «Паук») и других участников коллектива задержали правоохранительные органы во время выступления в клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде. URA.RU в своем материале представляет информацию об артисте и причинах его задержания. Биография Сергея Троицкого Работа в типографии и газете Сергей Троицкий родился 29 мая 1966 года в Москве. После окончания средней школы в 1983 году начал работу в типографии «Красный Пролетарий». Также будущий музыкант трудился в редакции газеты «Московские новости». Создание группы «Коррозия металла» В 1984 году вместе с Сергеем Высокосовым он основал группу «Коррозия металла». Она успешно выступает до сегодняшнего дня. Ранее творчество музыкантов активно привлекало внимания КГБ и МВД. «Корпорация Тяжелого Рока» В 1989 году Троицкий создал «Корпорацию Тяжелого Рока» (КТР). Это произошло с целью объединения неформальных музыкальных коллективов России. Под эгидой КТР проводились множество фестивалей и выпускались сборники и журналы, способствуя развитию музыкальной сцены 1990-х годов. Политическая активность Троицкий неоднократно выдвигал свою кандидатуру в различные выборные кампании. Музыкант участвовал в выборах мэра Москвы и Государственной Думы России. Личная жизнь Сергей Троицкий был дважды женат и воспитывает двух дочерей от второго брака. Он также является болельщиком футбольного клуба «Спартак». За что задержали Сергей Троицкий сообщил Пятому каналу, что члены его группы были задержаны 28 апреля во время концерта в ночном клубе в Нижнем Новгороде сотрудниками ФСБ. Троицкий подчеркнул, что задержание временное. Артист заявил, что это было сделано с целью обеспечения безопасности и что все участники группы чувствуют себя хорошо. Причиной для задержания послужила демонстрация нацистской символики. Эту информацию раскрыла директор музыкальной группы Мария Рунова. По ее словам, полиция задержала не только Троицкого, но и двух его гитаристов, а также еще 40 человек посетителей клуба. Противоречивая символика содержится на продукции группы, не предназначенной для продажи. Директор отметила, что она включает в себя старые славянские символы с солнечными образами и изогнутыми лучами. После задержания у Марии Руновой обнаружили серьезную черепно-мозговую травму. Она утверждает, что четыре человека в масках напали на нее, повалили с ног, и она получила удар по затылку. После обследования медиками было подтверждено наличие травм. Рунова также отметила, что и другие люди пострадали во время задержания. Сергей Троицкий и двое гитаристов все еще находятся в отделении. На встрече с представителями СМИ Рунова подчеркнула, что группа не использует нацистскую символику и что символ коловрата, примененный в концерте, не является запрещенным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидера группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого (сценический псевдоним — «Паук») и других участников коллектива задержали правоохранительные органы во время выступления в клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде. URA.RU в своем материале представляет информацию об артисте и причинах его задержания. Сергей Троицкий родился 29 мая 1966 года в Москве. После окончания средней школы в 1983 году начал работу в типографии «Красный Пролетарий». Также будущий музыкант трудился в редакции газеты «Московские новости». В 1984 году вместе с Сергеем Высокосовым он основал группу «Коррозия металла». Она успешно выступает до сегодняшнего дня. Ранее творчество музыкантов активно привлекало внимания КГБ и МВД. В 1989 году Троицкий создал «Корпорацию Тяжелого Рока» (КТР). Это произошло с целью объединения неформальных музыкальных коллективов России. Под эгидой КТР проводились множество фестивалей и выпускались сборники и журналы, способствуя развитию музыкальной сцены 1990-х годов. Троицкий неоднократно выдвигал свою кандидатуру в различные выборные кампании. Музыкант участвовал в выборах мэра Москвы и Государственной Думы России. Сергей Троицкий был дважды женат и воспитывает двух дочерей от второго брака. Он также является болельщиком футбольного клуба «Спартак». Сергей Троицкий сообщил Пятому каналу, что члены его группы были задержаны 28 апреля во время концерта в ночном клубе в Нижнем Новгороде сотрудниками ФСБ. Троицкий подчеркнул, что задержание временное. Артист заявил, что это было сделано с целью обеспечения безопасности и что все участники группы чувствуют себя хорошо. Причиной для задержания послужила демонстрация нацистской символики. Эту информацию раскрыла директор музыкальной группы Мария Рунова. По ее словам, полиция задержала не только Троицкого, но и двух его гитаристов, а также еще 40 человек посетителей клуба. Противоречивая символика содержится на продукции группы, не предназначенной для продажи. Директор отметила, что она включает в себя старые славянские символы с солнечными образами и изогнутыми лучами. После задержания у Марии Руновой обнаружили серьезную черепно-мозговую травму. Она утверждает, что четыре человека в масках напали на нее, повалили с ног, и она получила удар по затылку. После обследования медиками было подтверждено наличие травм. Рунова также отметила, что и другие люди пострадали во время задержания. Сергей Троицкий и двое гитаристов все еще находятся в отделении. На встрече с представителями СМИ Рунова подчеркнула, что группа не использует нацистскую символику и что символ коловрата, примененный в концерте, не является запрещенным.