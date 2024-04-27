Со слов посетителей, в ТРЦ возникла угроза пожара (архивное фото)
В Екатеринбурге в ТРЦ «Мега» эвакуируют людей из-за угрозы пожара. Об этом сообщили очевидцы.
«В ТРЦ „Мега“ эвакуация. Посетители говорят, что возникла угроза пожара», — пишет «КП-Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Там рассказали, что прибывшие к месту вызова спасатели признаков пожара не обнаружили.
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