27 апреля 2024

Крупный ТРЦ в Екатеринбурге эвакуируют из-за угрозы пожара. Видео

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Пожар на ул. Чердынская 38. Пермь, мчс, многоэтажка, снаряжение мчс, пожарные, снаряжение пожарных
Со слов посетителей, в ТРЦ возникла угроза пожара (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в ТРЦ «Мега» эвакуируют людей из-за угрозы пожара. Об этом сообщили очевидцы.

«В ТРЦ „Мега“ эвакуация. Посетители говорят, что возникла угроза пожара», — пишет «КП-Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Там рассказали, что прибывшие к месту вызова спасатели признаков пожара не обнаружили.

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В Екатеринбурге в ТРЦ «Мега» эвакуируют людей из-за угрозы пожара. Об этом сообщили очевидцы. «В ТРЦ „Мега“ эвакуация. Посетители говорят, что возникла угроза пожара», — пишет «КП-Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Там рассказали, что прибывшие к месту вызова спасатели признаков пожара не обнаружили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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