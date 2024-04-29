Выпускники 2024 года смогут поступить в вуз без оригинала диплома

29 апреля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Абитуриенты при поступлении смогут зарекомендовать себя индивидуальными достижениями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если у абитуриента есть причина, по которой он не может предоставить оригинал диплома, учебное заведение как основание примет заявление на зачисление от поступающего. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки). «Если абитуриент не сможет предоставить оригинал документа об образовании, вуз как основание примет заявление о согласии на зачисление, где будет указана причина невозможности представления оригинала документа. Для абитуриентов из новых и приграничных регионов (Белгородская, Курская и Брянская области) в эту приемную кампанию будут действовать особые правила, которые утвердили в прошлом году (приказ Минобрнауки России от 1 марта 2023 г. № 231)», — сообщили в министерстве. Выпускники школ вместо ЕГЭ могут сдавать внутренние вступительные испытания (экзамены) проводимые вузами. При этом университеты самостоятельно выбирают формат экзаменов. «Кроме того, вузы будут учитывать индивидуальные достижения (олимпиады, конкурсы, волонтерство) полученные поступающими из новых регионов до их принятия в состав России. Наибольшее количество бюджетных мест устанавливается вузами по педагогическим, инженерным, медицинским, сельскохозяйственным специальностям. Потребность специалистов по этим направлениям связана с приоритетными задачами, стоящими сегодня перед страной», — отметили в Минобрнауки. В 89 субъектах Российской Федерации состоится ЕГЭ. Для этого будут задействованы около 6 тысяч пунктов проведения экзаменов (ППЭ), сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. «Особое внимание уделяется организационно-технологической, технической и кадровой готовности ППЭ и региональных центров обработки информации. Также, безусловно, будет внимательно изучен вопрос обеспечения безопасности при проведении экзаменов и принятия эффективных мер по обеспечению объективности экзаменационных процедур и результатов», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если у абитуриента есть причина, по которой он не может предоставить оригинал диплома, учебное заведение как основание примет заявление на зачисление от поступающего. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки). «Если абитуриент не сможет предоставить оригинал документа об образовании, вуз как основание примет заявление о согласии на зачисление, где будет указана причина невозможности представления оригинала документа. Для абитуриентов из новых и приграничных регионов (Белгородская, Курская и Брянская области) в эту приемную кампанию будут действовать особые правила, которые утвердили в прошлом году (приказ Минобрнауки России от 1 марта 2023 г. № 231)», — сообщили в министерстве. Выпускники школ вместо ЕГЭ могут сдавать внутренние вступительные испытания (экзамены) проводимые вузами. При этом университеты самостоятельно выбирают формат экзаменов. «Кроме того, вузы будут учитывать индивидуальные достижения (олимпиады, конкурсы, волонтерство) полученные поступающими из новых регионов до их принятия в состав России. Наибольшее количество бюджетных мест устанавливается вузами по педагогическим, инженерным, медицинским, сельскохозяйственным специальностям. Потребность специалистов по этим направлениям связана с приоритетными задачами, стоящими сегодня перед страной», — отметили в Минобрнауки. В 89 субъектах Российской Федерации состоится ЕГЭ. Для этого будут задействованы около 6 тысяч пунктов проведения экзаменов (ППЭ), сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. «Особое внимание уделяется организационно-технологической, технической и кадровой готовности ППЭ и региональных центров обработки информации. Также, безусловно, будет внимательно изучен вопрос обеспечения безопасности при проведении экзаменов и принятия эффективных мер по обеспечению объективности экзаменационных процедур и результатов», — отметили в ведомстве.