В Омской области ветеранам Великой Отечественной выплатят по 250 тысяч к 9 Мая

30 апреля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Участники СВО не получат выплаты, приуроченные ко Дню Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ветераны Великой Отечественной войны в Омской области получат выплаты, приуроченные ко Дню Победы, в размере 250 тысяч рублей. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил депутат Госдумы по избирательному округу №139 (Омский — Омская область), член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин. «У нас в Омской области ветеранам Великой Отечественной войны будут выплаты к 9 Мая по 250 тысяч. Таких героев осталось немного, к сожалению, уже единицы. Всем ветеранам больше или около 100 лет. Их осталось очень мало, и нужно помогать, пока есть кому. Каждый регион сам решает, какую сумму выделять для выплаты ветеранам к Дню Победы. Также детям войны в Омской области дается возможность проехать к местам захоронения своих родителей. Эту традицию мы поддерживаем уже не первый год», — рассказал Андрей Алехин. Выплат участникам специальной военной операции к Дню Победы не планируется. «По участникам СВО не слышал, что какое-то решение принималось и обсуждалось. По крайней мере, в разных комитетах эта тема не поднималась», — отметил Алехин. Ранее URA.RU сообщало, что мошенники начали создавать поддельные сайты для обмана ветеранов Великой Отечественной войны специально к Дню Победы. Специалисты компании F.A.C.C.T. выяснили, что злоумышленники обещают компенсации ветеранам и их семьям после предварительной оплаты комиссии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ветераны Великой Отечественной войны в Омской области получат выплаты, приуроченные ко Дню Победы, в размере 250 тысяч рублей. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил депутат Госдумы по избирательному округу №139 (Омский — Омская область), член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин. «У нас в Омской области ветеранам Великой Отечественной войны будут выплаты к 9 Мая по 250 тысяч. Таких героев осталось немного, к сожалению, уже единицы. Всем ветеранам больше или около 100 лет. Их осталось очень мало, и нужно помогать, пока есть кому. Каждый регион сам решает, какую сумму выделять для выплаты ветеранам к Дню Победы. Также детям войны в Омской области дается возможность проехать к местам захоронения своих родителей. Эту традицию мы поддерживаем уже не первый год», — рассказал Андрей Алехин. Выплат участникам специальной военной операции к Дню Победы не планируется. «По участникам СВО не слышал, что какое-то решение принималось и обсуждалось. По крайней мере, в разных комитетах эта тема не поднималась», — отметил Алехин. Ранее URA.RU сообщало, что мошенники начали создавать поддельные сайты для обмана ветеранов Великой Отечественной войны специально к Дню Победы. Специалисты компании F.A.C.C.T. выяснили, что злоумышленники обещают компенсации ветеранам и их семьям после предварительной оплаты комиссии.