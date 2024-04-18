Мошенники придумали к 9 Мая новую схему обмана ветеранов ВОВ

Мошенники начали создавать поддельные сайты для обмана ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) специально ко Дню Победы. Специалисты компании F.A.C.C.T. выяснили, что злоумышленники обещают компенсации ветеранам и их семьям после предварительной оплаты комиссии.
На сайтах злоумышленников ветеранам обещают выплатить единоразовую денежную компенсацию от 50 до 300 тысяч рублей, для чего необходимо предварительно оплатить стоимость юридических услуг, пишет «Российская газета». Аферисты используют логотип Роскачества и оформление портала умного покупателя, чтобы было проще обманывать жертв. Руководитель Центра цифровой безопасности Роскачества Сергей Кузьменко подчеркнул, что эта схема не нова, злоумышленники проявляют активности к праздникам, памятным датам, распродажам и прочим акциям.
«Чтобы не попадаться в них, необходимо следовать простым правилам — не доверять информации, размещенной на информационной площадке, а также проверять ее на официальных ресурсах», — посоветовал Кузьменко. Также сообщается, что фишинговые сайты мошенников, созданные к 9 Мая, уже были оперативно заблокированы.
Ранее мошенники активизировались в связи с розыгрышами, проводившимися в регионах РФ в марте и апреле. Участников викторины «Опорный край» в Екатеринбурге предупреждали о нападках мошенников.
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